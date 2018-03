Eisbären verlieren zweites Halbfinalspiel gegen Nürnberg

Nürnberg. Die Eisbären Berlin haben im zweiten Halbfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eine Auswärtsniederlage kassiert. Am Samstag verloren sie bei den Nürnberg Ice Tigers mit 2:3 (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung. Den Franken gelang damit der 1:1-Ausgleich in der Best-of-Seven-Serie. Trotz einer starken Leistung reichten die Treffer von Nick Petersen und Louis-Marc Aubry den Berlinern nicht zum Sieg.

In der mit 7672 Zuschauern ausverkauften Arena Nürnberg erspielten sich die Gastgeber früh einige gute Gelegenheiten und gingen nach acht Minuten durch ein Tor von Leonhard Pföderl verdient in Führung. Die Eisbären zeigten sich unbeeindruckt: Nach energischer Vorarbeit von James Sheppard traf Petersen zum Ausgleich. In einem nun ausgeglichenen und temporeichen Spiel erzielten die Berliner auch den nächsten Treffer: Aubry war mit einem präzisen Diagonalschuss erfolgreich. Doch in der letzten Sekunde des zweiten Drittels antworteten die Nürnberger mit Pföderls zweitem Tor.

Im Schlussabschnitt lieferten sich beide Teams weiter einen offenen Schlagabtausch. Eisbären-Keeper Petri Vehanen und sein Gegenüber Niklas Treutle verhinderten aber weitere Tore. So ging es in die Verlängerung, in der John Mitchell für die Entscheidung zugunsten der Gastgeber sorgte.

