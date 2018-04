Auf Hasenjagd: Hier überall finden sich Hasen in Berlin

Berlin. Hat der Partner oder Partnerin Ihnen schon mal "Hase" oder "Häschen" zugeflüstert? Wenn ja, dann waren Sie sicher sehr angetan von derlei Schmeichelei. Doch warum nennt die bessere Hälfte Sie wie das tierische Langohr, wie einen Park, eine Berliner Kneipe oder ein Gericht? Ja, richtig gehört! Mögen Sie auch noch so schnuckelig sein, wo Hase draufsteht, ist nicht immer ein echter Hase drin. Und Berlin ist voll von derartigen "Mogelpackungen".

Gerade zu Ostern stechen Beispiele wie Hasensprung (Weg in Zehlendorf) oder Hasenheide besonders hervor. Letzteres mag den einen oder anderen Berliner dazu einladen, die Osterkörbchen für die lieben Kleinen, statt in der heimischen Wohnung in der freien Natur zu verstecken. Wer hier morgens jedoch fröhlich in den Büschen herumhüpft, um sein Osternest zu suchen, könnte eine böse Überraschung erleben. Denn die Päckchen dort hat nicht etwa der Osterhase versteckt, sondern Dealer, die ihre Ware zum Schutz vor Kontrollen im Unterholz vergraben. Vor Jahren ließ die Bezirksverwaltung deswegen sogar das Gestrüpp in Begleitung von der Polizei abholzen.

Auch könnten Kinderaugen enttäuscht dreinschauen, wenn sie hoffen den Osterhasen in der Heide zu begegnen. Der Name "Hasenheide" geht zwar auf die Nutzung des Geländes als Hasengehege im 17. Jahrhundert zurück. Einst ging der Kurfürst Friedrich Wilhelm von Brandenburg hier auf Hasenjagd, doch von der unberührten Natur ist heute nicht mehr viel zu erblicken.

Nachfahren der Mauerhasen sitzen jetzt im Tiergarten

Mehr Glück mit hoppelnden Langohren könnte man im Regierungsviertel oder vorm Schloss Bellevue haben. Bei Temperaturen nur knapp über null kann es durchaus sein, dass nach der Eiersuche der eine oder andere Hase durch den verbliebenen Schnee hüpft. Denn mehr als 28 Jahre nach dem Mauerfall verbreiten sich die Nachfahren der "Mauerhasen" auch im Tiergarten.

Ein gleichnamiger Dokumentarfilm erzählt die Entwicklung der Tiere zur Zeit der Teilung und deren Leben am Todesstreifen. Der Film war 2009 für einen Oscar nominiert. Durch die Barriere breiteten sich zwei Populationen unabhängig voneinander in der Stadt aus. Wildkaninchen im Westen und Feldhasen im Osten.

Das erklärt Dieter Köhler vom Nabu Berlin. "Grund dafür ist die städtebauliche Entwicklung. Im Osten wurden Wohngebiete auf einstigen Hasenweiden errichtet, wie Marzahn. Da man die Grünflächen meist sich selbst überlassen hat, dort kaum Düngemittel und Pestizide zum Einsatz kamen, konnten die Tiere über Jahre ihre natürliche Nahrung finden." Der Experte gibt zu verstehen, dass Feldhasen von Natur aus anpassungsfähig an die jeweilige Umwelt sind. Auch ein Leben des Fluchttieres mitten auf dem Todesstreifen sei daher möglich gewesen. "Durch die ständige Nähe zum Menschen sind sie weniger scheu, zumal sie dort an der Mauer in Ruhe gelassen wurden."

"Falscher Hase" in der "Volkskammer"

Richtig schlimm hingegen erwischte es die Kaninchen in den 70er-Jahren auf der Westseite. Unzählige Tiere fielen der sogenannten Chinaseuche zum Opfer. Mittlerweile ist die Population wieder stark angewachsen, eine Plage seien die Tiere laut Köhler aber nicht.

Ob Kaninchen oder Hase, das kann Aurick Günther (49) fast Wurst sein. Wer nach dem Osterspaziergang Hunger hat, ist hier genau richtig. Beim Inhaber und Chefkoch des Restaurants "Volkskammer" (Ostbahnhof) ist fast alles "Fake". Hier existiert die DDR auf wenigen Quadratmetern fort. Einrichtung, Bilder der DDR-Staatsratsvorsitzenden, alles Repliken, nicht einmal der Hase ist echt – eben ein "falscher Hase". "Das Kultgericht schmeckt wie bei Muttern und ist nach dem Thüringer Rostbrätl ein echter Renner", weiß der Chef zu berichten. Der Hackbraten, wird klassisch zubereitet, mit Salzkartoffeln, Gemüse, deftiger Bratensoße und Ei in der Mitte.

Eiersuche ist eine protestantische Erfindung

Hase, Ei, Ostern? Was hatte der eierlegende Hoppler bitte noch mal mit dem christlichen Fest zu tun? Brauchtumsforscher und Theologe, Manfred Becker-Huberti, erklärt: "Nach der Fastenzeit haben Katholiken Eier (als Symbol des Lebens), Speck, Salz und Brot in einem Körbchen von der Kirche segnen lassen und sind dann nach Hause zum Fastenbrechen." Protestanten aber war ein derartiger Brauch verwehrt. Damit diese ihre Eier dennoch bekamen, wurden sie versteckt. "Wer sie gebracht und versteckt haben könnte, dafür kamen viele in Betracht. Der Kranich, der Hund oder eben der Hase", so Becker-Huberti.

Das Tier sei das erste Mal im 17. Jahrhundert in einer medizinischen Dissertation aufgetaucht. Dort hieß es, dass man sich an hart gekochten Eiern verschlucken könne. Der Hase war der Eierlieferant. Becker-Huberti vermutet, dass er durch die Form seiner Kötel mit den Eiern in Verbindung gebracht wurde. Einer der wichtigsten Gründe aber sieht der Experte in einem Stück aus der Kinderliteratur des 19. Jahrhunderts, der "Häschenschule". Im Buch kreierten die Hasenschüler die buntesten Eier.

Im "Hase" in Friedrichshain ist das Grünzeug flüssig

Was aber haben alle Hasen immer gemeinsam? Sie knabbern gern frisches Grünzeug. Und: Sie haben zwei lange Löffel. In der Kneipe "Hase" (Simon-Dach-Kiez) gibt es dieses "Grünzeug". Allerdings in flüssiger Form, als Hasenschnaps. "Das ist unsere eigene Kreation für besondere Gäste", sagt Inhaber Ingo Klückmann (37) und schenkt nach dem verputzten falschen Hasen erst mal einen aus. Nur eine "Gemüsezutat" aus seiner spritzigen Erfindung möchte er verraten: Rhabarber. Das Symbol des Ladens sind zwei gespreizte Finger, die, wie es sich gehört zwei Hasenohren darstellen.

Wer von der Hasenjagd und vom vielen Hasenschnaps dann spät abends immer noch nicht genug bekommen hat, ist auf dem RAW-Gelände gut aufgehoben. Die Damen mögen den anstößigen Ton verzeihen aber dort trifft man dann unter anderem auf zwei süße Hasen, neben dem aus Schoko: Linda (23) und Julia (23). Für die beiden Studentinnen ist der Abend noch jung und deswegen geht es zum Feiern in – wie konnte es anders sein – den "Weißen Hasen", einer der angesagtesten Technoläden der Stadt. Spätestens hier wollen die beiden Häschen, Pardon, Damen musikalisch ordentlich was auf die Löffel bekommen.

Und wem der eigene "Hase" zu Hause, der Hasenbraten oder der Schokohase zu den Feiertagen nicht authentisch genug ist, dem rät Hasenexperte Dieter Köhler vor allem die Parks im Ostteil der Stadt, wie Pankow oder Lichtenberg. "Wer am frühen Morgen, wenn die Leute noch nicht mit ihren Hunden unterwegs waren, dort spazieren geht, hat eine gute Chance, auch den echten Osterhasen zu entdecken."

