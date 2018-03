Mehrere Hundert Teilnehmer beim Berliner Ostermarsch

Aktivisten demonstrieren beim Traditionellen Ostermarsch in Berlin.

Berlin. Mehrere Hundert Menschen haben am traditionellen Ostermarsch der Berliner Friedensinitiativen teilgenommen. Die Demonstration startete gegen 12 Uhr in Berlin-Moabit mit dem Motto: "Abrüsten statt aufrüsten - Rüstungsexporte stoppen". Bei regnerischem Wetter zogen die Teilnehmer vom U-Bahnhof Turmstraße durch den Kiez. Ein Polizeisprecher sprach von einer ruhigen Demonstration mit einer mittleren dreistelligen Zahl an Teilnehmern. Deutschlandweit waren mehr als 100 kleine und mittelgroße Ostermärsche angekündigt. Beim Berliner Marsch wurden ursprünglich zwischen 1000 und 2000 Teilnehmer erwartet.

( dpa )