Jonas Dassler ist ein Mann für alle Zeiten

Ganz am Ende wird er sagen, dass ihm genau das an Berlin so gut gefalle. "In dem Moment, wo man sich auf einen Stuhl stellt, kann man einen neuen Menschen kennenlernen." Da sitzen wir schon im Warmen in einem Café am Planufer und trinken einen Cappuccino. Aber eine Stunde zuvor stand Jonas Dassler auf einem blauen Metallstuhl vor der berühmten Kreuzberger Kneipe "Ankerklause". So ging es los.

Auf so eine Idee kommt vermutlich nur ein Fotograf. "Darf ich dich auf diesen Stuhl hinaufbitten", hat unser Fotograf formvollendet Jonas Dassler, sprich Jonas, gefragt. Und der ist ohne zu zögern hinaufgeklettert. Klar, Jonas Dassler ist Schauspieler, Improvisation liegt ihm im Blut. 22 Jahre jung und auf bestem Wege, ein sehr bekannter deutscher Schauspieler zu werden. Die wichtigen Nachwuchspreise hat er schon abgeräumt. Im Moment kann man ihn im Kino in der Rolle des Erik im "Schweigenden Klassenzimmer" sehen, ein Film des Regisseurs Lars Kraume. Und im Gorki-Theater auf der Bühne. Oder eben auf einem blauen Stuhl mitten in Kreuzberg.

Dassler steht so souverän auf dem Stuhl, wie man souverän drauf stehen kann. Über ihm der weite, blaue, eher noch winterliche Himmel, doch die Vögel sind trotz der kühlen Temperaturen zurück. Auf der Kottbusser Brücke zieht der Verkehr an der "Ankerklause" vorüber, auf dem Trottoir gehen die Passanten achtlos vorbei. Die junge Mutter mit Kinderwagen weicht dem Stuhl aus, die alte Dame mit dem Rollator, der Gehbehinderte mit dem Dreibein, die Fahrradfahrerin, die tatsächlich schiebt. Sie alle würdigen den verrückten Kerl auf dem Stuhl keines Blickes. Inzwischen hat der Fotograf nämlich um eine Napoleonsgeste gebeten, Dassler hat eine Hand in der Jacke versenkt, der Blick schweift in die Ferne. Napoleon vor der "Ankerklause". Aber bei den ausweichenden Fußgängern macht auch das kaum Eindruck. Ist halt Berlin, die Stadt der Bekloppten, kennt man ja.

Er sitzt vor der Ankerklause und arbeitet

Bis einer stehen bleibt, so ein junger Kerl mit Bart und Palästinensertuch, die obligate Bierflasche schon nachmittags in der Hand. "Wir kennen uns doch", fragt er zu Jonas Dassler hinauf, "wie heißt du nochmal?" – "Jonas", antwortet Jonas von oben herab. – "Nett, dich zu treffen, Jonas", sagt nun der Unbekannte mit der Bierflasche, man gibt sich zum Abschied herzlich die Hand. "Ich glaube nicht, dass er mich kannte", sagt Jonas Dassler hinterher. Auch das ist Berlin. Einfach stehenbleiben und jemanden ansprechen. Anonym und kuschelig. Hier kann man alles haben.

Aber fangen wir doch vorne an. Um 14.30 Uhr ist das Treffen mit Jonas Dassler in der "Ankerklause" in Kreuzberg. Oder war es an der "Ankerklause"? Vor der"Ankerklause"? Der Ort ist ja etwas verwinkelt, das wird dauern, ihn zu finden, denkt die Reporterin. Und ist dann überrascht, dass sie ihn sofort entdeckt. Jonas Dassler hat sich ganz zuvorkommend gleich an den Eingang der Kneipe gesetzt. Er sitzt dort mit allerlei kopierter Lektüre, einem Neon-Textmarker und arbeitet. Vorbereitung für das neue Stück im Maxim-Gorki-Theater – "A Walk on the Dark Side". Eine Inszenierung von Regisseurin Yael Ronen, es geht um menschliche Abgründe, dunkle Stimmen, die hinter der bürgerlichen Fassade hörbar werden. Ein Abtauchen das Ensembles "in eine finstere Gefahrenzone" verspricht die Ankündigung. Langsam kristallisiere es sich bei der Probenarbeit raus, wo die Reise hingehe, wird Jonas Dassler später sagen. Und Leichtigkeit und Humor der Regisseurin Ronen loben, bei der Theaterarbeit immer auch ein Gruppenprozess ist. Es sei nicht schwer, sich bei ihr zu öffnen. "Es ist immer ein lebendiger Austausch, es bleibt immer spielbar."

Später wird manches nicht mehr zu verstehen sein

Aber nun ist es Zeit für unseren Spaziergang. Der Wind ist so eisig, es ist – trotz des Sonnenscheins – eine Herausforderung, heute draußen herumzulaufen. Doch Jonas Dassler trägt eine Strickmütze, die er die ganze Zeit nicht absetzen wird. Dazu grobe Cowboy-Stiefel, die jedem Wind und Wetter widerstehen. Wir gehen also los, am Landwehrkanal entlang. Später, beim Abhören des Tonbandes, wird manches allerdings nicht mehr zu verstehen sein. Der Wind hat die Worte im wahren Sinne weggeblasen.

Aber wer weiß, vielleicht steckt hinter dem Wind auch System. Pustet womöglich die Stasi? Wir reden über seine Figur Erik im Film "Das schweigende Klassenzimmer". Der Film beruht auf einer wahren Geschichte – 1956 solidarisiert sich eine Abitur-Klasse in Storkow mit den Aufständischen in Ungarn, die gegen die kommunistische Herrschaft auf die Straße gehen. Sie halten am Anfang der Schulstunde eine Schweigeminute ab, genau genommen zwei Schweigeminuten. Der Lehrer ahnt, dass da etwas im Schwange ist, geht wütend zum Direktor, und der Irrsinn nimmt seinen Lauf. Am Ende steht der Minister für Volksbildung im Klassenzimmer und will erfahren, wer die Anführer dieser Konterrevolution seien. Die Panik der DDR-Führung vor einem unter der Decke lauernden und jederzeit wieder aufkeimenden Faschismus wird hier überdeutlich, die Reaktion der SED-Genossen gegenüber den Schülern ist völlig unverhältnismäßig. Am Ende darf keiner aus der Klasse mehr Abitur in der DDR machen, fast alle hauen um den Jahreswechsel 1956/57 in den Westen ab, machen dort ihren Schulabschluss.

Jonas Dassler hat ein markantes Gesicht

Eine wahre Geschichte also, nur die Figur des Eriks ist erfunden. Man brauchte sie, um einen zerrissenen Schüler zu zeigen: einerseits der flammende Wunsch, in der neuen, in der besseren Zeit des Sozialismus anzukommen. Eriks Vater im Film soll ein alter kommunistischer Kämpfer gewesen sein, der später im KZ umkam. Andererseits die Solidarität mit den eigenen Schulkameraden, die Erik so lange kennt und die er nicht hängen lassen will. Jonas Dassler hat ein eigenwilliges, sehr markantes Gesicht, es passt gut in eine historische Kulisse. So ein Gesicht aus der Zeit der Schwarz-Weiß-Filme, eines mit Kanten. Im Gorki-Theater ist er im Moment in der Revue "Alles Schwindel" zu sehen, die im Berlin der 20er-Jahre spielt. Und der Filmregisseur Florian Henckel von Donnersmarck hat ihn in seinem neuen Film als Wehrmachtssoldat besetzt. Sein Erik aus dem "Schweigenden Klassenzimmer" ist dagegen eher ein expressionistischer Typ, wie aus einem Bild von Willy Jaeckel.

"Die Figur des Erik hat das ganze Geheimnis...", spricht Jonas Dassler ins Mikro, während wir am Landwehrkanal entlang laufen, den Rest verstreut der Wind. Man hört nur "unglaublichen Wunsch", "unglaublichen Glauben an die Utopie des Sozialismus". Ist es nicht sonderbar, da redet ein 22-Jähriger aus Remscheid über den Osten, über den Sozialismus. Er muss auch lachen. "Ich muss ehrlich sagen, bei mir im Geschichtsunterricht haben wir den Zweiten Weltkrieg gemacht und dann ganz kurz DDR. Aber das beschränkte sich auf den Kalten Krieg und dann fast schon den Fall der Mauer." Diese ganze spannende Anfangszeit der jungen DDR, diese gleitenden Übergänge von Faschismus zu Sozialismus, die waren ihm völlig neu. Und er fand es faszinierend.

Genauso wie den Drehort Eisenhüttenstadt, im Film noch Stalinstadt genannt. Vorher war er noch nie da gewesen, nun plötzlich fast einen Monat. "Das ist total beeindruckend da. Ich habe so was vorher noch nie gesehen – diese Planstadt mit den ganzen Stalinbauten auf einem Fleck." Ein 360-Grad-Panorama, sozialistischer Zuckerbäckerstil vorne, hinten, links und rechts. Dazu noch die vielen Statisten in den Vintage-Klamotten, die alten Autos, die durch die Kulisse fuhren: "Irre." Wir allerdings blicken auf die schönen Gründerzeiten-Fassaden am Planufer. Kreuzberg von seiner allerschönsten, allerbürgerlichsten Seite. Auch nett.

Der Moment der kollektiven Ahnungslosigkeit

In seiner Rolle als Erik berlinert er, das macht er ganz gut. "Ja?", sagt er fragend und seufzt erleichtert: "Gott sei Dank." In seiner Schauspielklasse an der Ernst-Busch-Schule gab es kaum Berliner, geschweige denn welche, die richtig berlinerten. Seit vier Jahren wohnt er jetzt in der Stadt, seine erste Wohnung lag direkt an der Sonnenallee. Inzwischen wohnt er in Friedrichshain, aber in einer ruhigeren Ecke. Er hat das geschafft, wovon so viele träumen - direkt von der schulischen Theater-AG auf eine der begehrten Theater-Kaderschmieden. "Ich habe während des Abiturs vorgesprochen, und es hat auch gleich hier in Berlin geklappt. Beim ersten Mal." Aber klar: "Bibbern und Angstschweiß" gehörten schon auch dazu.

Wir sind nun endgültig durchgefroren, und Jonas Dassler hat heute seinen freien Tag, keine Probe ist angesetzt, keine Aufführung am Abend, da kann man sich ein Kaffee gönnen. Direkt am Planufer liegt ein schmaler Laden, so wie man es in Berlin kennt, nett und improvisiert. "Der beste Kaffee", sagt Jonas Dassler bestimmt. Abholen an der Theke.

Große Worte, aber wir sind in der Osterzeit

Reden wir doch mal über Theater, über Kino. Was liegt ihm mehr? Was macht er lieber? Der Probenprozess am Theater sei viel "physischer", sagt er. Und es ist eine gemeinsame Reise, Regie, Ensemble, Kostüme, Kulissen, Technik, alle machen sich auf den Weg. "Im Theater gibt es eigentlich immer den Moment einer kollektiven Ahnungslosigkeit, wo keiner mehr weiter weiß." Wenn es gut geht, gelingt danach ein kleines Theaterwunder - die Lösung, die Auferstehung. Große Worte, aber wir sind in der Osterzeit. Da darf man schon mal zu großen Worten greifen.

Tatsächlich wird Jonas Dassler an diesen Ostertagen mit "Alles Schwindel" auf der Bühne stehen. Er liebt die Intensität der Bühne, auch am Abend der Aufführung. "Der Spielmoment ist manchmal realer als der Lebensmoment. Das ist wie ein Rausch", erzählt er. Wenn er sich in der Garderobe auf seine Rolle vorbereitet, auch mit Stimmübungen, dann geht er in einen Art Nullzustand über, lässt alles hinter sich, was den alltäglichen Jonas Dassler ausmacht. Dann ist er offen für die Rolle. Wobei er auch erzählt, dass er immer wieder Momente beim Spiel hat, bei denen er das Gefühl hat, neben sich zu stehen, sich selber dabei zu beobachten. Das sei im Theater ganz normal, deshalb gebe es Kniffe und Verabredungen, um wieder in die Rolle hineinzufinden. Beim Theater zählt eben nicht nur der einzelne Momente, es ist ein langer, gemeinschaftlicher Abend, im besten Falle getragen vom Publikum.

Jonas Dassler bereitet sich gut vor

Der Film dagegen sei einsamer. Schon bei der Vorbereitung ist er mehr oder weniger alleine mit sich, liest sich in die Rolle, in die Zeit, in die Umstände ein. Jonas Dassler, so viel ist sicher, ist ein Schauspieler, der sich gut vorbereitet, der dazulernen will. Jede Rolle, ob im Theater oder im Film, ist für ihn eine kleine, weitere Entdeckung und Eroberung der Welt. Der heutigen oder der vergangenen. "Das Tolle am Film ist, dass es immer nur um einen Moment geht", sagt er jetzt. Eine Szene, eine Einstellung, eine Emotion, die man in diesem Take rüberbringen muss. Im Hintergrund unseres Gesprächs läuft im Café gefühlvolle Easy-Listening-Musik. Es wirkt plötzlich wie ein Soundtrack. Vielleicht ist das Leben nichts anderes als eine grandiose Inszenierung. Besonders, wenn man in Berlin lebt.

Wie lange Jonas Dassler dieser Stadt erhalten bleiben wird? Schwer zu sagen. Wer Schauspieler ist, besonders, wenn man am Theater arbeitet, führt ein unstetes Leben. Man geht dorthin, wohin man gerufen wird. Berlin ist genau die richtige Stadt für diese Zwischenzustände. Sie nimmt schnell auf, saugt ein, aber spuckt auch wieder aus, fast so, wie man das von hektischen Einzellern unter dem Mikroskop kennt. Leicht erregbar, auf jeden Reiz reagierend, hungrig und übervoll in einem. Jonas Dassler meint auf jeden Fall: "Ich bin total froh, hier zu sein." Und die Stadt kann froh sein, jemand Begabtes wie ihn eine Weile zu beheimaten. Mal sehen, wohin seine Reise noch geht.

