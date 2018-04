Tierbabys aus Berlin - Das sind die Kinder vom Zoo

Balgen, klettern, hangeln, springen – das kleine Affenbaby kann keine Minute ruhig bleiben. Es tobt durch das Gehege im Affenhaus im Zoo, neckt frech die Großen, schubst sie beiseite und fordert sie heraus. Irgendwann wird es der Affenmutter zuviel. Sie schnappt sich das Baby und klettert mit ihm ins Nachbargehege. Dort ist es ruhig, viel zu ruhig für das Jungtier. Kaum angekommen, hängt es schon wieder an einem Seil. Eine Gruppe von Dreijährigen steht vor dem Gehege der Ceylon-Hutaffen, wie gebannt. Die Kinder können sich gar nicht trennen. Immer wieder quietscht eines vor Freude und ruft: "Guck mal, guck mal, das Baby."

Sie sind die kleinen Stars in diesem Frühjahr – die Jungtiere in Zoo und Tierpark. Viele sind erst seit Kurzem auf den Anlagen zu sehen, nachdem sie die ersten Tage und Wochen in den Ställen verbracht haben. "Die Geburtssaison wird immer von den Schafen und Ziegen eingeläutet", sagt Zoo- und Tierparksprecherin Philine Hachmeister. Die Osterlämmchen sind auf der Welt, und auch bei den Girgentana-Ziegen, den Berg-, Rotkopf- und Schwarznasenschafen gab es im Tierpark in Friedrichsfelde bereits Nachwuchs.

Ein kleiner Ceylon-Hutaffe im Zoo Berlin

Foto: Jörg Krauthöfer

Im Zoo sind sieben Straußenwachteln geschlüpft. "Die Eltern kümmern sich vorbildlich um die Küken", so Hachmeister. Neu auf der Welt ist auch ein Kamerunschaf. Bei den Blütengottesanbeterinnen gab es gleich 30-fachen Nachwuchs – auch das ist eine Besonderheit. Die Insekten sind im Aquarium zu sehen. Allerdings kann es sein, dass der Vater schon verspeist ist, das macht die Mutter gern nach der Paarung.

Dem Parmakänguru war es zu kalt draußen

Das kleine Ceylon-Hutaffenbaby kam am 10. Februar im Zoo auf die Welt, einen Namen hat es noch nicht. "Weil das Geschlecht bisher noch unbekannt ist", sagt die Sprecherin. Vielleicht sollte es "Flummi" oder "Flitzi" heißen – es dauerte eine Stunde, bis der Fotograf ein Bild ohne Bewegungsunschärfe von dem Jungtier machen konnte. Ohne Erfolg blieb der Fototermin bei dem neugeborenen Parmakänguru. Ihm war es zu kalt draußen, aber es versteckt sich sowieso immer noch am liebsten im Beutel.

Auch im Tierpark gibt es Affen-Nachwuchs. Bei den Kattas, einer Art der Lemuren, kamen am 25. März und 28. März Jungtiere auf die Welt. Noch sind die beiden im Fell ihrer Mütter versteckt und nur mit viel Glück zu sehen. Besonders stolz sind die Mitarbeiter des Tierparks aber auf den Stammhalter bei den seltenen Przewalskipferden. Seit dem 3. März ist Hengst Tarek auf der Welt. Die Geburt wird René Walther, Reviertierpfleger bei den asiatischen Huftieren, nicht so schnell vergessen. In der Nacht, in der Tarek auf die Welt kam, war Berlin im tiefsten Dauerfrost erstarrt. Die Geburt hatte angefangen – draußen im Freien – nichts konnte das kleine Urwildpferd aufhalten. Der Pfleger fürchtete schon, das nasse Neugeborene am Morgen zu Eis erstarrt vorzufinden. Doch zum Dienstantritt lief Tarek trocken und munter über die Koppel.

Dromedar-Jungtier Greta versteckt sich auf der Kamelwiese hinter seiner Mutter. Einen vorsichtigen, neugierigen Blick wagt es aber

Foto: Jörg Krauthöfer

Der kleine Hengst ist das achte Przewalskipferd im Tierpark, sein Geburtstag könnte symbolträchtiger kaum sein. Der 3. März ist der internationale Tag des Artenschutzes. Die Przewalskipferde waren in der Wildbahn schon ausgestorben. Heute sind sie wieder in China und der Mongolei zu finden, nachdem sie von Zoos gezüchtet und ausgewildert worden sind.

Zwei unzertrennliche Takine im Tierpark-Gebirge

Weiter oben im Tierpark-Gebirge stehen zwei kleine Sichuan-Takine auf einem Felsen. Die ziegenartigen Tiere bewegen sich immer synchron. Dreht der eine den Kopf, blickt der andere in dieselbe Richtung. Läuft einer los, folgt der andere. "Sie sind wie durch ein unsichtbares Band verbunden", sagt Philine Hachmeister. Die Halbbrüder Shan und Chen kamen am 17. und 20. Februar zur Welt und erkunden jetzt im Duett jeden Winkel der Außenanlage. Einen Neuling gibt es auch auf der Kamelwiese im Tierpark. Dort sitzt Jungtier Greta, etwas versteckt und eng an die Mutter geschmiegt. Sie gilt als Schönheit unter den Dromedaren, denn sie hat kleine Löckchen und lange Wimpern.

Der kleine Hengst Tarek kam in einer eiskalten Nacht im Tierpark auf die Welt

Foto: Jörg Krauthöfer

Mit dem Start in die Frühlingssaison geht der Betrieb im Tierpark wieder richtig los. So fährt zum Beispiel die kleine Elektrobahn wieder regelmäßig jeden Tag. Besucher können sich aus den Waggons heraus einen ersten Überblick über das weitläufige Tierpark-Gelände und seine Bewohner verschaffen. Auf dem Programm steht auch wieder der Lama-Spaziergang, bei dem die Besucher 30 Minuten lang Fragen stellen können. Er findet an den Wochenenden und an Feiertagen um 14.30 Uhr statt und beginnt auf der großen Wiese am Schloss gegenüber der Gibbon-Anlage.

Auch die Flugshow ist nun wieder täglich außer montags um 13.30 Uhr in der Kiekemal Waldbühne im Tierpark Friedrichsfelde zu sehen. Nach der Winterpause müssen sich Bussard, Falke und Adler allerdings erst wieder an ihre Vorführungen vor Publikum gewöhnen. Bei einer der ersten Shows nutzte Königsbussard Kian die Gelegenheit für einen kleinen Ausflug. Der Greifvogel hob ab, doch statt auf dem ausgestreckten Arm der Tierpflegerin zu landen, stieg er immer höher und verschwand hinter den Baumkronen. "Die sind alle wiedergekommen", sagte der Moderator der Flugshow gelassen. Erst kürzlich sei ein Adler bis nach Biesdorf geflogen. Keine Viertelstunde später – gerade zeigte Falke Sky seine Segelkünste über den Köpfen der fast 100 Zuschauer – war Kian vom Ausflug zurück. Zu Hause ist es doch am schönsten.

Mehr zum Thema:

Wenn der Zoochef Kinderreportern Rede und Antwort steht

"Die Tiere hier sehen auch bei Schnee glücklich aus"