Forsa-Umfrage: 75 Prozent wollen mehr Videoüberwachung

Eine Kamera ist an einem Bürogebäude angebracht.

75 Prozent der Berliner sind einer Umfrage zufolge dafür, die Videoüberwachung in der Hauptstadt auszuweiten. Das geht aus einer Forsa-Umfrage hervor, von der die "Berliner Zeitung" am Samstag berichtete. Demnach wurden 1003 wahlberechtigte Berliner befragt. Die Umfrage sei repräsentativ. Und sie bringt widersprüchliche Aussagen mit sich: Trotz der breiten Befürwortung für mehr Überwachung glaubten nur 55 Prozent der Befragten, dass mit mehr Kameras die Kriminalität abnehme. 57 Prozent erklärten sogar, an Orten, die videoüberwacht seien, fühlten sie sich nicht zwangsläufig sicherer.

Erst Anfang März veröffentlichte das Institut Civey eine repräsentative Umfrage, wonach 64,8 Prozent der Befragten für mehr Kameras in Berlin stimmten.

Ein parteiübergreifendes Bündnis für mehr Videoaufklärung hat ein Volksbegehren auf den Weg gebracht. Es will 1000 zusätzliche Kameras für die Hauptstadt und verspricht sich davon mehr Erfolge im Kampf gegen Kriminalität. Unter den Initiatoren sind Ex-Justizsenator Thomas Heilmann (CDU) und der ehemalige Neuköllner Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky (SPD). Mitte Februar hatte das Bündnis die erste Hürde genommen und etwa 25 000 Unterschriften an die Innenverwaltung übergeben. Diese werden derzeit geprüft.

Rot-Rot-Grün lehnt eine derart breite Überwachung ab und setzt stattdessen auf den anlassbezogenen, zeitlich begrenzten Einsatz von Videotechnik.

( dpa )