Frühling - Wann wird es wärmer in Berlin?

Noch ist es grau und winterlich in Berlin. Doch ab Dienstag könnte es endlich frühlingshaft werden.

Bislang hat der Frühling sich in Berlin und Brandenburg wettertechnisch noch nicht blicken lassen. Doch das könnte sich bald ändern. Pünktlich zum Beginn der Arbeitswoche am Dienstag erwarten die Meteorologen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) steigende Temperaturen.

Die Osterfeiertage werden allerdings noch mal ungemütlich. Der DWD rechnet für Sonnabend mit Regen und Höchstwerten bis 8 Grad. In der Nacht zu Ostersonntag werde es erneut regnen, im äußersten Norden Brandenburg könne es auch noch mal schneien.

Auch am Ostersonntag ist keine Besserung in Sicht: Wolken, zeitweise Regen oder Schneeregen. Die Temperatur steigt gerade einmal auf kümmerliche 6 Grad. In der Nacht zu Ostermontag wird es bis zu -2 Grad auch noch einmal empfindlich kalt. Der DWD warnt vor erhöhter Glättegefahr.

Der Ostermontag startet heiter bis wolkig, am Nachmittag zieht es sich jedoch bei Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad wieder zu, und es kann am Abend im Westen etwas regnen. Nachts sinken die Temperaturen erneut auf Werte zwischen 4 und 1 Grad.

Erst am Dienstag könnte der Frühling kommen. Möglich sind Temperaturen zwischen 13 und 18 Grad - und so könnte es auch die kommenden Tage weitergehen.

Ähnlich sehen das die Meteorologen von Kachelmannwetter. Ihre Modelle prognostizieren für den Dienstag sogar bis zu 19,9 Grad. Am Donnerstag könnte es dann noch mal kühler werden, bevor die Temperaturkurve zum Wochenende wieder ansteigt.

( BM )