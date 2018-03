Justizverwaltung rügt Aktenführung im Amri-Ausschuss

Berlin. Zwischen Burkard Dregger (CDU), dem Vorsitzenden des Amri-Untersuchungsausschusses im Abgeordnetenhaus, und der Senatsjustizverwaltung hängt der Haussegen schief. Anlass ist ein Schreiben der Verwaltung, in dem sie den Umgang des Ausschusses mit Originalakten der Ermittlungsbehörden kritisiert. So seien Ordner mit neuen Etiketten überklebt und beschriftet worden, Seiten seien umsortiert und Aktenteile in neuen Heftern abgelegt worden. Sogar aus Ordnern herausgenommene und mit Heftstreifen verbundene Loseblattsammlungen seien aufgetaucht. Das sagte Sebastian Brux, Sprecher von Justizstaatssekretär Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag der Morgenpost und bestätigte einen Bericht von "Spiegel online".

Am 20. März hätten Mitarbeiter der Justizverwaltung die Originalakten der Staatsanwaltschaft und Generalstaatsanwaltschaft Berlin sowie einen Verwaltungsvorgang im Abgeordnetenhaus abgeholt, um sie dem Amri-Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Verfügung zu stellen. Dabei sei festgestellt worden, dass einige Akten nach der Übergabe an den Berliner Ausschuss verändert worden seien. Deren Wert als Beweismittel "ist nunmehr wohl erheblich eingeschränkt. Wir können dem Bundestagsuntersuchungsausschuss nicht mehr zusichern, dass die von uns gefertigten Aktenkopien mit den Originalakten übereinstimmen", so Brux. Und weiter: "Wir haben deshalb den CDU-Ausschussvorsitzenden Dregger aufgefordert, in Zukunft einen ordnungsgemäßen Umgang mit den unsererseits vorgelegten Akten sicherzustellen und uns dies zuzusichern. Andernfalls werden wir dem Ausschuss keine Originale mehr zur Verfügung stellen können."

Dregger betonte, er werde die Vorwürfe prüfen und könne sich daher in der Sache noch nicht äußern. Er sei aber erzürnt, dass ein internes Schreiben der Justizverwaltung an ihn praktisch zeitgleich an die Öffentlichkeit gegeben werde. "Das ist eine Unverschämtheit", sagte Dregger der Berliner Morgenpost. "Die Arbeit des Untersuchungsausschusses soll offenbar öffentlich diskreditiert werden. Dagegen verwahre ich mich und das werde ich nicht zulassen."

Am Donnerstag sind fünf mutmaßliche Terroristen, die Kontakte zu Anis Amri gehabt haben sollen, in Italien festgenommen worden. Laut Polizei soll es sich um ein Terrornetz gehandelt haben, zu dem Amri Kontakte hatte. Einer der fünf soll Amri Dokumente verschafft haben, um nach Deutschland auszureisen.

