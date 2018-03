Der Berliner S-Bahn gehen die Lokführer aus

Berlin. Ausgefallene Züge, zahllose Verspätungen und immer wieder Durchsagen, die auf "Störungen im Betriebsablauf" verweisen: Angesichts der jüngsten Pannenserie bei der Berliner S-Bahn hat sich die Geschäftsführung der Bahntochter mit einem dramatisch anmutenden Brief an die Mitarbeiter gewandt. In Teilen liest sich das interne Schreiben, das der Berliner Morgenpost vorliegt, wie ein Offenbarungseid: "Es lässt sich leider nicht leugnen, dass wir mit der täglich erbrachten Betriebsleistung deutlich hinter den Vorgaben des Verkehrsvertrages (mit dem Land Berlin) zurückbleiben", schreibt der für das Personal zuständige Geschäftsführer Christoph Wachendorf. Außerdem heißt es: "Die Zufriedenheit unserer Fahrgäste ist auf einem Tiefpunkt."

Bahn-Manager Wachendorf führt die Probleme unter anderem auf "Eingriffe von außen, Infrastruktur- und Fahrzeugstörungen" zurück. Diese würden der S-Bahn "das Leben schwer" machen. Der Satz kann als Anspielung auf die zahlreichen Weichen- und Stellwerksstörungen der vergangenen Monate interpretiert werden, für die nicht die S-Bahn, sondern die ebenfalls zum Mutterkonzern Deutsche Bahn gehörende DB Netz AG verantwortlich ist. Vor allem aber thematisiert Wachendorf ein Problem, für das die S-Bahn die Verantwortung jedoch im eigenen Hause suchen muss: den Personalmangel.

Krankheitswelle zeigt Personalknappheit auf

Dem Schreiben zufolge beschäftigt die S-Bahn zurzeit rund 1100 Lokführer, von denen – zum Beispiel wegen längerer Untauglichkeit – nur 996 tatsächlich im Fahrbetrieb eingesetzt werden könnten. Dies sei ausreichend, schreibt Wachendorf. Die S-Bahn beschäftige sogar 115 Triebfahrzeugführer mehr als Ende 2015. Doch die jüngste Krankheitswelle machte indes deutlich, wie knapp der Personalbestand tatsächlich kalkuliert ist. Weil Lokführer fehlten, musste die S-Bahn in den vergangenen Wochen ihr Angebot immer wieder ausdünnen. Linien wurden verkürzt oder wie im Fall der S45 oder S26 zeitweise komplett eingestellt.

In der Vergangenheit gelang es der S-Bahn, solche Ausnahmesituationen einigermaßen in den Griff zu bekommen – etwa durch Umplanungen oder "Bettel-SMS", mit denen gesunde Mitarbeiter zur Übernahme von zusätzlichen Schichten animiert wurden. Doch eine neue Vereinbarung zur Einsatzplanung der Lokführer, die das Unternehmen im vorigen Jahr mit dem Betriebsrat abgeschlossen hat, lässt das nicht mehr so einfach zu. Eine Abweichung vom Dienstplan, so Wachendorf, sei "grundsätzlich nur mit dem Einverständnis des jeweiligen Tf (Triebfahrzeugführer) möglich". Für die Personaldisponenten bedeute dies, dass sie kurzfristig unbesetzte Schichten – etwa wegen Krankheit – nicht mehr so leicht nachbesetzen könnten. Auch zu beachtende Ruhezeiten würden eine Rolle spielen. Die Dispositionsmöglichkeiten seien "deutlich enger" geworden.

Kurzfristig will das Unternehmen nun auch Mitarbeiter mit Fahrberechtigung aus anderen Bereichen als Lokführer einsetzen. "Das kann aber nur eine vorübergehende Maßnahme sein, da sie an anderen Stellen zu Problemen führt", heißt es dazu. Außerdem würde Teilzeitkräften angeboten, ihre Arbeitszeit zu erhöhen. Die S-Bahn erwägt zudem, dem Land Berlin bei Wünschen nach vorübergehenden Zusatzfahrten – etwa bei Großveranstaltungen – Absagen zu erteilen. Alles müsse auf den Prüfstand, schreibt Wachendorf an die Mitarbeiter.

Die Berliner S-Bahn sei wie viele andere Unternehmen auch von der ungewöhnlich starken Grippewelle betroffen, so eine Bahnsprecherin auf Nachfrage. "Inzwischen geht der Krankenstand leicht zurück, sodass wir hoffen, dass sich die Personalsituation in den nächsten Wochen weiter entspannt." Es werde "alle Kraft aufgeboten, um Pünktlichkeit und Qualität zu verbessern".

