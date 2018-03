Zwei Millionen Touristen zu Ostern - Deutsche lieben Berlin

Berlin. Party machen, shoppen und Sightseeing: Die Studentinnen Tamar (25), Teona (27) und Tiko (24) aus Georgien haben sich viel vorgenommen an ihrem Oster-Berlin-Wochenende. Auch der 30 Jahre alte Normen aus Kassel freut sich auf viele Partys in der Stadt. Er will unbedingt aufs RAW-Gelände an der Warschauer Straße. An diesem Osterwochenende sind schätzungsweise zwei Millionen Touristen in der Hauptstadt.

Noch vor Silvester war die Stimmung wegen der Air Berlin-Pleite im Tourismusgewerbe noch deutlich angespannt, nach einem spürbaren Besucher-Knick zeigt sich die Branche nun wieder optimistischer. Burkhard Kieker, Berlins oberster Tourismuswerber, sagte der Berliner Morgenpost: "Wir gehen davon aus, dass das Ostergeschäft sehr positiv verlaufen wird und rechnen wie in den Jahren zuvor mit zwei Millionen Gästen."

Der Chef von "Visit Berlin" stellt sichtlich erleichtert fest: "Die Air-Berlin-Lücken sind schneller gefüllt worden als gedacht, wenn auch noch nicht komplett." Sein Fazit: "Easyjet, Germanwings und andere Fluggesellschaften erkannten die Chancen, die Berlin bietet." Auch die hervorragenden Bahnverbindungen – wie die Schnellstrecke München–Berlin – wirkten sich positiv auf die Bilanz aus. "Berlin bleibt attraktiv und spielt seine Stärken auch zu Ostern aus", so Kieker. "Das zeigt sich mit einem weitreichenden und spannenden Kultur- und Veranstaltungsprogramm." Das Erfolgsrezept: "Berlin kombiniert eben Kultur und entspanntes urbanes Leben miteinander."

Oster-Highlights: Irving Penn und Festtage in der Staatsoper

An diesem langen Wochenende bietet Berlin einige Highlights: Anlässlich seines 100. Geburtstages widmet C/O Berlin an der Hardenbergstraße (Charlottenburg) dem amerikanischen Fotografen Irving Penn bis 1. Juli eine große Retrospektive. Die Ausstellung mit rund 240 Exponaten wurde vom Metropolitan Museum of Art in Zusammenarbeit mit der Irving Penn Foundation kuratiert. An Ostern ist die Ausstellung täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet.

Hohen Kulturgenuss versprechen die Festtage an der Staatsoper Unter den Linden mit Daniel Barenboim. Spaß für Familien bietet wieder das Frühlingsfest am Kurt-Schumacher-Damm in Wedding. Oder das Oster-Ritterfest in der Zitadelle Spandau mit historischem Markt sowie das Osterfest im Museumsdorf Düppel (Zehlendorf). Auch die Ostermärkte am Breitscheidplatz in der City West und am Alexanderplatz (Mitte) ziehen Besucher an.

Das Berliner Hotel- und Gastgewerbe hofft ebenfalls auf ein erfolgreiches Osterwochenende. Der Präsident des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga Berlin, Willy Weiland, ist deutlich zuversichtlicher als am Jahresanfang, nachdem durch das Ende von Air Berlin schlagartig Hunderte Flüge weggefallen waren. "Es sieht deutlich besser als noch zu Silvester aus", teilte er auf Anfrage mit. Eine Umfrage habe ergeben: "Die Hotels sind an Ostern über 80 Prozent ausgebucht." Das gelte für Fünf-Sterne-Häuser ebenso wie für Drei-Sterne-Hotels.

Obwohl immer noch nicht so viele Strecken wie zuvor von Air Berlin bedient werden und die Flugtickets teurer geworden seien, hätten sich auch viele Gäste aus dem europäischen Ausland angemeldet, sagte Weiland. Ob Kurzentschlossene noch kommen, sei bei dem durchwachsenden Wetter aber schwer einschätzbar. Nach einem sonnigen Karfreitag ist am Sonnabend mit Regen zu rechnen, am Ostersonntag soll es in Berlin regnerisch, kühl und stürmisch werden. Am Montag dann verspricht die Wetterprognose wieder Sonnenschein.

Ubernachtungsrückgang bei Besuchern aus Europa

Nach dem schmerzhaften Rückgang der Besucherzahlen Ende des vergangenen Jahres verzeichnet Berlin wieder einen kontinuierlichen Anstieg der Touristenzahlen. Im Januar kamen laut "Visit Berlin" 4,4 Prozent mehr Gäste als im Vorjahresmonat. Auch wurden 2,6 Prozent mehr Übernachtungen als im Dezember gezählt. Die Steigerung verdankt Berlin vor allem deutschen Gästen. 5,9 Prozent kamen mehr in die Stadt, ein Plus von 3,5 Prozent gab es bei den Übernachtungen. Mit 1,4 Prozent buchten auch mehr ausländische Gäste ein Hotelzimmer. Dabei wurde allerdings ein Übernachtungsrückgang bei Besuchern aus Europa – Deutschland nicht mitgerechnet – von 0,2 Prozent registriert. Einbrüche gab es unter anderem bei Besuchern aus Schweden, Italien, den Niederlanden und Belgien. Ein leichter Rückgang wurde im Januar auch bei der sonst stärksten ausländischen Besuchergruppe in Berlin verbucht, den Gästen aus dem Vereinigten Königreich.

"Erfahrungsgemäß werden die Ostertage aber besonders gern von Deutschen und unseren Nachbarn genutzt", erläutert der Sprecher von "Visit Berlin", Christian Tänzler. Deutschland verzeichne insgesamt einen starken Trend zum Urlaub in Inland, in Berlin mache dieser sechs von zehn Besuchern aus. "Nicht ohne Grund war deshalb in diesem Jahr mit Mecklenburg-Vorpommern erstmals ein deutsches Bundesland Partnerland der ITB" sagte ein Sprecher der Wirtschaftssenatsverwaltung. Auch in der Senatsverwaltung für Wirtschaft wird der überraschend gute Start ins neue Jahr begrüßt. Für Februar und März liegen die Zahlen des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg noch nicht vor.

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige für Berlin und generiert einen Umsatz von rund 11,6 Milliarden Euro. Zudem trägt er in starkem Maße zur Beschäftigung bei. Rund 235.000 Berlinerinnen und Berliner leben rein rechnerisch vom Tourismus.

