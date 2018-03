Mann von flüchtigem Bekannten schwer mit Messer verletzt

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

Berlin. Ein Mann ist in Neukölln mit einem Messer schwer verletzt worden. Um 22.25 Uhr soll der 49-Jährige Donnerstagnacht von einem flüchtigen Bekannten angerufen worden sein, der ihn unter Beleidigungen aufgefordert haben soll, aus seinem Wohnhaus in der Warthestraße zu kommen. Auf der Straße soll der mutmaßliche Täter den Mann mit einem Messer angegriffen haben und anschließend geflohen sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann mit Bein- und Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus, berichtete die Polizei am Freitag. Lebensgefahr soll nicht bestehen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, der unbekannte Angreifer weiter auf der Flucht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

( dpa )