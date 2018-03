Betrunkener hält Gast in einer Bar Pistole gegen den Kopf

Berlin. Ein betrunkener Mann hat in einer Bar in Lichtenberg einem unbeteiligten Gast eine Gaswaffe an den Kopf gehalten und ihm gedroht, ihn umzubringen. Zuvor sollen der 22-Jährige und sein zwei Jahre jüngerer Begleiter am Donnerstagabend in dem Lokal in der Mauritiuskirchstraße vergeblich versucht haben, weitere Getränke serviert zu bekommen. Da sie offenbar stark alkoholisiert waren, hatte eine Angestellte ihnen den Ausschank verweigert und sie zum Gehen aufgefordert, teilte die Polizei am Karfreitag mit. Beim ersten Mal hätten sie die Bar verlassen, beim zweiten Mal habe der eine die Waffe gezogen. Dem Bedrohten gelang es, den Angreifer zu überwältigen. Die Polizei nahm den Mann fest.

( dpa )