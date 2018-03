Eisbären-Trainer Krupp: "Haben einen guten Job gemacht"

Berlin. Trainer Uwe Krupp hatte nach dem 5:1-Sieg der Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers zum Start des Playoff-Halbfinals kaum etwas auszusetzen. "In den ersten zehn Minuten waren wir etwas nervös und haben den einen oder anderen Konter zugelassen", sagte er. "Aber mit dem ersten Tor kam Sicherheit in unser Spiel, danach sind wir fünfzig Minuten marschiert, haben unser Spiel gespielt und einen guten Job gemacht."

Damit feierten die Berliner nach vier Niederlagen in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga nun den ersten Saisonsieg über die Franken - und wollen bereits am Samstag (16.30 Uhr) nachlegen. Dann steht in Nürnberg das zweite Spiel der Best-of-Seven-Serie an.

Dass die Berliner am Ende deutlich gewannen, lag auch an der effektiven Chancenverwertung. "Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht, und Nürnberg hat im falschen Moment Pfosten und Latte getroffen", sagte Krupp.

Auch Nationalspieler Frank Hördler, der den so wichtigen ersten Treffer erzielt hatte, war mit dem Auftritt der Mannschaft zufrieden. "Nürnberg steht sehr kompakt in der neutralen Zone, aber wir haben das gut überbrückt, uns in ihrem Drittel festgesetzt und dadurch viele Chancen kreiert", sagte der Verteidiger. Insgesamt hätten die Eisbären "wichtige Kleinigkeiten" richtig gemacht.

Ein Sonderlob gab es von Hördler für den erneut starken Angreifer Marcel Noebels, der ihm das Tor mustergültig aufgelegt hatte: "Er hat einen Gegner an sich dran und zieht noch den Verteidiger vor dem Tor auf sich", sagte er. "Damit gibt er mir riesigen Platz in der Mitte und spielt den Puck auch noch perfekt. Das war ein sehr, sehr guter Pass."

( dpa )