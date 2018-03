Pünktlich zum Osterwochenende öffnet das Strandbad Wannsee am Karfreitag seine Tore kostenfrei. Auf die ersten Gäste warten Geschenke.

Freizeit Wer traut sich? Strandbad Wannsee startet in die neue Saison

Berlin. Pack die Badehose ein: Für unerschrockene Schwimmer beginnt heute die Saison im Wannseebad. Gerade mal sechs Grad warm ist das Wasser momentan - das dortige Strandbad startet trotzdem wie jedes Jahr am Karfreitag in die neue Badesaison. Immerhin rechnen die Meteorologen mit etwas Sonnenschein, bei dennoch kühlen Temperaturen. Wagemutige werden belohnt: Über die Ostertage ist der Eintritt frei, die ersten zehn Badegäste erhalten eine Sauna-Freikarte, wie die Berliner Bäder-Betriebe vorab mitteilten. Geöffnet ist das Strandbad an allen Ostertagen zwischen 10.00 und 18.00 Uhr.

Darüber hinaus startet am Karfreitag der Vorverkauf der Sommer-Mehrfachkarte. Wer diese bis zum 30. April kauft, spart 10 Euro. Der Vorteil der Karte: Kein Schlangestehen im Sommer.

( dpa )