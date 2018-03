Mehr Ärzte in Berlin, trotzdem drohen Engpässe

Berlin. Die Zahl der Ärzte in Berlin ist im Jahr 2017 auf 22 529 angewachsen. Das ist ein Anstieg von 2,1 Prozent, wie die Bundesärztekammer am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damit lag die Hauptstadt leicht über dem Bundesdurchschnitt von 1,7 Prozent. Im gesamten Bundesgebiet gab es 385 149 berufstätige Mediziner. In Berlin liegt die Arztdichte den Angaben zufolge bei 159 Einwohnern je Arzt. Nur in Hamburg ist die Quote besser.

Die Berufsvertretung warnte trotz des Gesamtanstiegs in Deutschland vor einem drohenden Mangel, da in der älter werdenden Bevölkerung der Behandlungsbedarf zunehme. "Wer nur Köpfe zählt, macht es sich zu einfach", sagte Ärztepräsident Frank Ulrich Montgomery. "Uns fehlen Arztstunden." Ohne Gegensteuern auch mit stärkerer Ausbildung werde sich dieser Mangel verschärfen. Unter den niedergelassenen Medizinern seien deutschlandweit demnach weiter nur 2,7 Prozent jünger als 40 Jahre.

