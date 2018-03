Täglich mehr als vier Millionen Fahrten im Verkehrsverbund

Berlin. Erstmals sind im Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg (VBB) 2017 durchschnittlich mehr als vier (4,02) Millionen Fahrgäste pro Tag unterwegs gewesen. Insgesamt waren es 1,469 Milliarden Passagiere - 1,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor, wie der VBB am Donnerstag mitteilte. In der Statistik wird jede Fahrt als ein Fahrgast gezählt. Mit Regionalzügen der Bahnen fuhren im vergangenen Jahr 85 Millionen Menschen, ein Plus von 4,7 Prozent. Im VBB sind 39 Verkehrsunternehmen zusammengeschlossen, als größte gehören die S-Bahn Berlin und die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) dazu.

( dpa )