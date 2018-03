Berlin. Ein verdächtiger Gegenstand am Sitz der Berliner Handwerkskammer hat in Kreuzberg für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Spezialisten des Landeskriminalamtes seien vor Ort, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Experten arbeiteten im Hinterhof der Handwerkskammer weiter an dem verdächtigen Gegenstand, hieß es am Vormittag. Der Bereich um den Mehringdamm und die Blücherstraße wurde im morgendlichen Berufsverkehr vorübergehend gesperrt.

( dpa )