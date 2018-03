Am Flughafen Tegel kommt es am Gründonnerstag zu Verspätungen und womöglich zu Flugausfällen (Archiv)

Wegen einer Bodenpersonal-Betriebsversammlung am Flughafen Tegel rechnet der Betreiber mit Verspätungen. Auch Ausfälle sind möglich.

Betriebsversammlung Verspätungen und Ausfälle am Flughafen Tegel erwartet

Berlin. Zum Start ins lange Osterwochenende kommt es am Gründonnerstag Flughafen Tegel zu Einschränkungen im Betriebsablauf. Grund dafür ist eine um 11 Uhr beginnende Betriebsversammlung der AGSB, einer Tochter des Dienstleistungsunternehmens WISAG, die sich am Flughafen Tegel um die Abfertigung der Flugzeuge kümmert.

"Es wird auf jeden Fall zu Verzögerungen und Einschränkungen für die Passagiere kommen", sagte Daniel Tolksdorf, Sprecher des Flughafenbetreibers Flughafen Berlin Brandenburg (FBB). Auch Flugausfälle könnten nicht ausgeschlossen werden. "Die Zahl der eingehenden Maschinen wird notfalls reduziert", sagte Tolksdorf.

Flughafen Schönefeld am Mittwoch von Einschränkungen betroffen

Am Mittwoch war es wegen einer Betriebsversammlung des Bodenpersonals bereits am Flughafen Schönefeld zu massiven Einschränkungen gekommen. Teilweise saßen Passagiere wegen zu wenig einsatzbereiter Enteisungsmaschinen fünf Stunden in den Fliegern, ohne starten zu können.

Flughafen-Sprecher Tolksdorf empfiehlt Reisenden daher, sich rechtzeitig auf der Internetseite ihres Fluganbieters oder über die App der Berliner Flughäfen über Verspätungen und Ausfälle zu informieren.

Mehr zum Thema:

Easyjet fliegt ab Tegel zu diesen fünf neuen Zielen

Wasser im Flughafenbüro – BER-Chef muss umziehen

Berliner Senat will Tegel-Volksentscheid nicht umsetzen

( cla )