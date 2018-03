Von Gründonnerstag an gibt es in Berlin und Brandenburg wieder eine Menge zu erleben. Die schönsten Ausflugstipps.

Was man Ostern alles in Berlin unternehmen kann

Ostereier suchen, am Osterfeuer sitzen oder ein Familienausflug ins Grüne: Von Karfreitag (30. März) bis Ostermontag (2. April) gibt es in Berlin auch bei durchwachsenem Wetter zahlreiche Möglichkeiten, die Feiertage zu genießen. Charlene Rautenberg hat die Tipps für die ganze Familie zusammengestellt.

12. Oster-Ritterfest in der Zitadelle

Ritter-und Osterfans können beim traditionellen Oster-Ritter-Spectaculum in Spandau einiges erleben: Dort gibt es historische Musik, Theater und Akrobatik, sowie eine Feuershow. Und natürlich dürfen bei einem Mittelalterfest Ritterkämpfe und Ritterturniere zu Pferde nicht fehlen.

Zitadelle Spandau, Am Juliusturm 64, 13599 Berlin; 31. März bis 2. April 2018; täglich geöffnet von 10–20 Uhr; Eintritt: zwölf Euro, ermäßigt neun bzw. sechs Euro, Kinder bis 5 Jahre (und Ritter in Vollrüstung) frei

Ostereier sorbisch bemalen

Zum Saisonauftakt in den Späth'schen Baumschulen führen Spreewälderinnen in originaler sorbischer Tracht Kindern und Erwachsenen im beheizten Gärtner-Folienzelt an frühlingshaft dekorierten Tischen vor, wie mit der filigranen sorbischen Eiermaltechnik reich verzierte Ostereier entstehen.

Späth'schen Baumschulen, Späthstraße 80/81, 12437 Berlin; Do., 29. März: 13–17 Uhr; Fr. und Sbd., 30./31. März: 11–17 Uhr. Das Ostereiermalen ist kostenlos – es fallen aber Materialkosten an.

Ostermarkt in der City West

Neben dem menschengroßen Osterhasen "Mr. Bunny" gibt es ein buntes Hasenstübchen, einen großen Ostergarten sowie ein nostalgisches Kinderkarussell. Geboten wird dort außerdem ein Bühnenprogramm mit Livemusik, Süßspeisen und Herzhaftes vom Grill.

Breitscheidplatz, 10789 Berlin; 31. März bis 08. April 2018; täglich von 11 bis 21 Uhr (Freitag, Sonnabend und Ostersonntag bis 22 Uhr); Eintritt frei

Britzer Baumblüte

Rund 40 Schausteller haben Fahrgeschäfte für die ganze Familie aufgebaut. Autoscooter, Breakdance, Wellenflieger, Bungee, Mini Manage und Nessi sowie ein Glasirrgarten sind in diesem Jahr dabei. Auch der Osterhase schaut vorbei: Am Ostersonntag und Ostermontag verteilt er Ostereier an Kinder und steht für Familienfotos bereit.

Gutspark Britz, Parchimer/Fulhamer Allee; 28. März bis 15. April, 14 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag, Karfreitag und Osterfeiertage ab 12 Uhr; Eintritt frei

Osterferien im FEZ

Kinder ab fünf Jahren können sich in "Hasenhausen" auf Eier-und Hasenspielplätze, sowie ausgefallene Osterbastel-Werkstätten freuen. Highlight sind in diesem Jahr das kleinste Kino und das größte Ei der Welt. Von Karfreitag bis Ostermontag wird für Familien einmal täglich um 15 Uhr ein Osterspaziergang angeboten.

FEZ, Straße zum FEZ 2, 12459 Berlin, Sonnabend, 24. März, bis Montag, 2. April, Mo.–Do. jeweils 10–17 Uhr; Sbd., So., Karfreitag und Ostermontag jeweils 12–18 Uhr; letzter Einlass in das Freizeitzentrum eine Stunde vor Ende der Veranstaltung



Ostern im Tierpark

Die begehrten Osterführungen durch den Tierpark sind bereits ausgebucht. Dafür halten der Lama-Spaziergang, der an Wochenenden und Feiertagen um 14.30 Uhr an der großen Wiese am Schloss gegenüber der Gibbon-Anlage stattfindet, und die Flugshow der Greifvögel in der Kiekemal Waldbühne (täglich außer montags um 13.30 Uhr) die Zuschauer in Atem.

Am Tierpark 125, 10319 Berlin; Tel. 030 515310; www.tierpark-berlin.de

Osterfeuer auf der Trabrennbahn

In Karlshorst stehen am Sonntag ab 12 Uhr für Eltern und Kinder Ostereiersuchen, eine Hüpfburg und Livemusik auf dem Programm. Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Tribünenhalle statt. Gegen 17.30 Uhr kann man sich am Osterfeuer aufwärmen.

Trabrennbahn Karlshorst, Treskowallee 129, 10318 Berlin, Sonntag, 1. April, Eintritt frei

Oster-Kloster-Fest Chorin

Von Gründonnerstag bis Ostermontag wartet das traditionsreiche Oster-Kloster-Fest mit Theater, Konzerten, zahlreichen Gauklern und einem großen Handwerker-Markt auf. Ebenso trifft man auf ein Ritterlager, Turnierspiele und kann urige Bräuche und das Badehaus entdecken.

Kloster Chorin, Amt Chorin 11c–e; Donnerstag: 15 bis 19 Uhr, Freitag–Sonntag: 10 bis 20 Uhr, Montag: 10 bis 18 Uhr; Gründonnerstag (Eröffnungstag): drei Euro, Kinder ein Euro; alle anderen Tage Erw. zehn Euro, ermäßigt/Kinder fünf Euro, kleine Kinder frei.









Ostermarkt auf dem Alexanderplatz

Frühlingshaft geschmückte Verkaufsstände, Osterbäume, ein Streichelzoo, Handwerkerhütten mit Schauvorführungen, Weinstände, Gasthäuser, ein Biergarten an der Musikbühne und mehr laden zum Bummeln und Genießen ein.

Alexanderplatz; 23. März bis 8. April, 10–22 Uhr, Eintritt frei

Eierfärberei im Öko-Werk

Schöne bunte Ostereier lassen sich nicht nur mit Farben aus dem Supermarkt zaubern. Das Ökowerk zeigt allen Interessierten, wie Eier auch mit Naturfarbstoffen wie Zwiebelschalen oder Rote Bete zu echten Ostereiern werden.

Ökowerk Berlin, Teufelsseechaussee 22, 14193 Berlin, Freitag, 30. März, 12 Uhr, bis 17.30 Uhr, 1,50 Euro pro Ei

Schiffstour durch die Innenstadt

Der dreistündige Ausflug auf Spree und Landwehrkanal sorgt mit kaltem und warmem Oster-Brunchbuffet und Blick auf die Sehenswürdigkeiten der Berliner City für einen stimmungsvollen Start in den Sonntag.

Start und Ende an der Anlegestelle Hansabrücke in Tiergarten, Ostersonntag, Abfahrtszeit 11 Uhr, Dauer ca. 3 Stunden, Karten ab 40 Euro. Buchung und Informationen: www.berlin.de/tourismus/dampferfahrten/schiffstouren-schifffahrten

Saisoneröffnung im Strandbad

Im Strandbad Wannsee wird an Karfreitag traditionell angebadet. Über Ostern kann man bei freiem Eintritt in Strandkörben sitzend aufs Wasser schauen, oder bei so um die sechs Grad Wassertemperatur baden gehen.

Strandbad Wannsee, Wannseebadweg 25, 14129 Berlin, Freitag bis Montag, jeweils 10 bis 18 Uhr; der Eintritt und die Strandkorb-Ausleihe sind frei.

Frühlingserwachen im Schloss

Das Berliner Residenz Orchester lädt Besucher im Schloss Charlottenburg mit Werken von J.S. Bach und anderen Komponisten in opulentem Ambiente zur Besinnung ein. Ein thematisch abgestimmtes, optionales Drei-Gang-Menü rundet das Erlebnis ab.

Schloss Charlottenburg/ Große Orangerie; 30. und 31. März, jeweils um 20 Uhr; Konzert ab 34 Euro; Dinner und Konzert ab 71 Euro; www.residenzkonzerte.berlin/osterkonzerte

Bunte Höhenfeuerwerke

Am Sonnabend werden beim Frühlingsfest am Kurt-Schumacher-Damm ab 22 Uhr Feuerwerke über dem Festplatz gezündet. Auch beim Britzer Baumblütenfest (siehe Tipp) sollen sie am Sonnabend den Abendhimmel um 21 Uhr in facettenreichen Farben erleuchten.

Frühlingsfest am Zentralen Festplatz Kurt-Schumacher-Damm; 28. März bis 22. April, Höhenfeuerwerke am Sonnabend, 31. März ab 22 Uhr, Eintritt frei

Street-Art in Wilmersdorf

Letzte Chance: Noch bis Ostersonnabend können Besucher die Werke von über 90 nationalen und internationalen Street-Art-Künstlern des erfolgreichen Kunst-Projekts "Wandelism" in einer ehemaligen Autowerkstatt bewundern.

"Wandelism"; An der Wilhelmsaue 32, 10713 Berlin; 12–22 Uhr; Eintritt frei; www.wandelism.com

Ostern im Jagdschloss

Ein abwechslungsreiches Programm bietet das Jagdschloss Grunewald. Ein Highlight ist dieses Jahr das Barock-Konzert mit Barockvioline und Cembalo am Sonntag um 16 Uhr.

Jagdschloss Grunewald, Hüttenweg 100; 15 Euro.

Ostermenü im Alpenstück

Auf Feinschmecker, die Fleisch und Fisch mögen, warten gebeizter Lachs und marinierter Spargel mit Gemüse-Bärlauchvinaigrette. Als Hauptspeise wird Geschmortes vom Müritzlamm mit Teltower Rübchen, Portweinzwiebeln und Kartoffelgratin angeboten.

Alpenstück, Gartenstraße 9, Mitte; 37–49 Euro; Reservierung unter der Rufnummer 030/ 217 516 46



Ostern im Botanischen Garten



Entlang des Frühlingspfades blühenSchneeglöckchen, Märzenbecher und Krokusse in mehreren Arten und Farben. Auch zu Ostern einen Besuch wert!

Botanischer Garten, Königin-Luise-Straße 6–8, täglich von 9–20 Uhr. Eintritt sechs Euro, Kinder drei Euro

Oster-Party in der Kulturbrauerei

Am Ostersonntag kann ab 22 Uhr im Soda-Club ausgiebig zu R'n'B und Salsa gefeiert werden.

Soda-Club, Knaackstraße 97, 10435 Berlin, Zutritt ab 18 Jahren

Musik am Weißensee

Im Strandbad brennt am Sonntag ab 15 Uhr ein festliches Feuer. Dazu spielt die Roamer Street Rag Band (Eintritt frei).

Strandbad Weißensee, Berliner Allee 155

