Ostern in Berlin Das sind die Gottesdienste zu Ostern in Berlin

An den Ostertagen wird es wieder voll in den Kirchen. Für die Christen ist Ostern neben Weihnachten und Pfingsten das wichtigste Fest des Glaubens. An Gründonnerstag gedenkt die Kirche des letzten Abendmahls, der Karfreitag steht im Zeichen der Kreuzigung Jesu und in der Nacht zum Ostersonntag wird die Auferstehung Christi von den Toten gefeiert. Eine Auswahl von Andachten und Feiern in den Gemeinden:

Mitte

Ökumenische Karfreitagsprozession In diesem Jahr erinnern die Teilnehmer der Karfreitagsprozession an den Ersten Weltkrieg. Sie beginnt um 11 Uhr im Anschluss an den Gottesdienst in der St. Marienkirche. Mit dabei sind der evangelische Bischof Markus Dröge, Berlins Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein und der katholische Erzbischof Heiner Koch. Die Schweigeprozession führt zu sechs Stationen wie die Neue Wache, zum Bebelplatz und zum Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt. Dort werden Erinnerungstexte vorgetragen. Unter den Sprechern sind Christoph Markschies, Professor an der Humboldt-Universität, und Irmgard Schwaetzer, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland.



St. Marienkirche Karl-Liebknecht-Straße 8, Mitte: Am Gründonnerstag beginnt um 19.30 Uhr ein Gottesdienst mit Tischabendmahl. Pfarrerin Cordula Machoni und Pfarrer Eric Hausmann gestalten ihn. Im Gottesdienst am Karfreitag um 10 Uhr predigt Bischof Markus Dröge. Die Liturgie gestalten Pfarrer Gregor Hohberg und Superintendent Bertold Höcker. Erzbischof Heiner Koch und Archimandrit Emmanuel Sfiatkos nehmen teil. Die Marien-Kantorei unter Leitung von Marie-Louise Schneider trägt Auszüge aus Händels "Messias" vor. Im Anschluss beginnt die ökumenische Karfreitagsprozession. Um 15 Uhr erklingt in St. Marien Orgelmusik zur Sterbestunde. Am Sonntag um 5 Uhr feiert Superintendent Bertold Höcker mit der Gemeinde die Auferstehung Christi beim Gottesdienst mit Abendmahl. Dem Gottesdienst um 10.30 Uhr folgt eine Prozession zur Parochialkirche, wo das Abendmahl gefeiert wird. Das Osterfrühstück im Gemeindezentrum an der Parochialkirche schließt sich an. Am Montag, 10 Uhr, findet ein Kantaten-Gottesdienst im Berliner Dom statt.

Berliner Dom Lustgarten, Mitte: Am Gründonnerstag beginnt um 20 Uhr der Gottesdienst zur anbrechenden Nacht mit Domprediger Thomas C. Müller. Den Gottesdienst am Karfreitag um 10 Uhr gestalten die Domprediger Michael Kösling, Thomas C. Müller und Petra Zimmermann. Die Andacht zur Sterbestunde Jesu fängt um 15 Uhr an. Um 20.30 Uhr trifft sich die Gemeinde zum Gebet am Kreuz, mit Gesängen der ökumenischen Communauté de Taizé. Am Sonnabend ab 22 Uhr wird die Heilige Osternacht mit Abendmahl und Taufen von Erwachsenen gefeiert, mit Dompredigerin Petra Zimmermann und Pfarrerin Birte Biebuyck. Die Berliner Dombläser spielen unter Leitung von Domorganist Andreas Sieling. Der Festgottesdienst am Ostersonntag mit Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm und Domprediger Thomas C. Müller beginnt um 10 Uhr. Der Festgottesdienst am Montag um 10 Uhr wird mit der evangelischen Gemeinde St. Petri-St. Marien gefeiert. Die Kantate "Ein Herz, das seinen Jesus lebend weiß" von Johann Sebastian Bach erklingt.

Foto: Knoll, Georg / Bilderberg NPS Tchoban Voss

St. Hedwigs-Kathedrale Bebelplatz, Mitte: Zu den Karmetten trifft sich die Gemeinde am Gründonnerstag, Karfreitag und Sonnabend jeweils um 8.30 Uhr. Am Gründonnerstag beginnt um 19 Uhr die Gedächtnisfeier des Abendmahles des Herrn mit Erzbischof Heiner Koch. Die Fußwaschung ist Teil des Gottesdienstes. Am Karfreitag ab 15 Uhr gedenken die Gläubigen in der Kathedrale der Leiden und des Sterbens Jesu Christi. Die Feier der hochheiligen Osternacht mit Erzbischof Heiner Koch beginnt Karsamstag um 21 Uhr. Erwachsene werden getauft. Das Vokalensemble der St. Hedwigs-Kathedrale singt. Am Ostersonntag zelebriert Prälat Mitja Leskovar um 8 Uhr die Heilige Messe. Beim Pontifikalamt um 10 Uhr mit Erzbischof Heiner Koch singt der Chor der St. Hedwigs-Kathedrale. Um 16.30 Uhr gibt es die Ostervesper mit Prälat Stefan Dybowski, um 18 Uhr eine Messe mit Pfarrer Manfred Ackermann. Montag um 8 Uhr feiert Prälat Stefan Dybowski mit der Gemeinde die Heilige Messe. Das Pontifikalamt mit Weihbischof Matthias Heinrich um 10 Uhr wird im Deutschlandfunk übertragen. Um 12 Uhr beginnt die Messe mit Monsignore Ulrich Bonin, um 18 Uhr die Messe mit Pfarrer Manfred Ackermann.

Hauptbahnhof Eingangshalle Südseite (Richtung Kanzleramt), Tiergarten: Sonnabend ist von 21 bis 22 Uhr Osternacht-Gottesdienst mit dem Stadtmission-Direktor Pfarrer Joachim Lenz.

Charlottenburg-Wilmersdorf

Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Breitscheidplatz, Charlottenburg: Gründonnerstag feiert Hartmut Walsdorff, Pfarrer im Ruhestand, den Abendmahlsgottesdienst um 18 Uhr in der Kapelle. Pfarrer Martin Germer leitet den Gottesdienst am Karfreitag um 10 Uhr. An die Todesstunde Jesu erinnern um 15 Uhr Pfarrerin Katharina Stifel und Sif Margrét Tulinius mit Musik und Wort. Zur Chorvesper mit Schriftlesung am Sonnabend, 18 Uhr, singen der Kammerchor Canzoneo und der Projektchor. Die Feier der Auferstehung mit Osterfeuer zelebrieren Pfarrer Martin Germer und Pfarrerin Katharina Stifel am Sonntag um 5.30 Uhr. Sie beginnt in der Kapelle und wird in der Gedächtniskirche fortgesetzt. Zum anschließenden Osterfrühstück lädt die Gemeinde in die Kapelle ein. Um 10 Uhr beginnt der Abendmahlsgottesdienst mit Bischof Markus Dröge und Pfarrerin Katharina Stifel. Bei einer Orgelführung ab 13 Uhr werden Funktionsweise und Klangfülle der Karl-Schuke-Orgel in der Kirche demonstriert. Den ökumenischen Gottesdienst am Sonntag um 18 Uhr gestalten Propst Christian Stäblein, Pfarrer Martin Germer und Pfarrer Lutz Nehk. Er ist der Eröffnung der Franz-Stock-Ausstellung in der Kapelle gewidmet. Montag beginnt um 10 Uhr der Abendmahlsgottesdienst mit Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein.

St. Ludwig-Kirche Ludwigkirchplatz 10, Wilmersdorf: Die Liturgische Nacht mit Pater Damian Bieger beginnt Sonnabend, 22 Uhr, mit einem Film im Jugendcafé, Düsseldorfer Straße 13. Anschließend wird an der Havel Osterwasser geholt. Zur Osternachtmesse geht es in die St. Albertus-Magnus-Kirche an der Nestorstraße 10. Ein Osterfrühstück schließt sich an. Zur Osterfestmesse am Sonntag, 12–13 Uhr erklingt die Krönungsmesse von Mozart in der St. Ludwig-Kirche. Der Kirchenchor singt.

Pankow

Evangelische Hoffnungskirche Elsa-Brändström-Straße 36, Pankow: Am Gründonnerstag feiert Katechetin Johanna Bischof um 17 Uhr das Tisch-Abendmahl für Familien mit Kindern. Um 19 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Pfarrerin Margareta Trende. Am Karfreitag um 10 Uhr hält Rainer Thieswald, Pfarrer im Ruhestand, den Gottesdienst. Oster-Festgottesdienst mit Pfarrerin Margareta Trende am Sonntag, 10 Uhr, mit Bläserchor. Gottesdienst mit Abendmahl am Montag um 10 Uhr.

Friedrichshain-Kreuzberg

Passionskirche Marheinekeplatz 1, Kreuzberg: Gründonnerstag um 18 Uhr hält Pfarrer Peter Storck den Gottesdienst mit Tischabendmahl. "Gott, die Kreuzigung und ich" ist Thema des Gottesdienstes am Karfreitag, 11 Uhr, mit der Kantorei der Passionskirche. Sonntag ab 5.30 Uhr beginnt die Feier der Osternacht mit Pfarrer Alexander Brodt-Zabka und Pfarrer Jörg Zabka. Den Familiengottesdienst "Den Atem anhalten. Schaut, das Grab ist leer" um 11 Uhr gestalten Pfarrerin Ulrike Klehmet und Lydia Schulz.

Auferstehungskirche Friedenstraße 83, Friedrichshain: Am Gründonnerstag um 17 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Abendmahl. Pfarrerin Kathrin Herrmann predigt. Konrad Jahr-Weidauer, Pfarrer im Ruhestand, hält den Gottesdienst am Karfreitag um 11 Uhr. Die Gemeinde feiert die Osternacht mit Pfarrerin Kathrin Herrmann Sonntag um 5.45 Uhr. Das Osterfrühstück schließt sich an. Um 11 Uhr folgt ein Familiengottesdienst.







Tempelhof-Schöneberg

St. Matthias-Kirche Goltzstraße 29, Schöneberg: Gründonnerstag beginnt 8 Uhr die Trauermette, 10 Uhr der Kinderwortgottesdienst. Anschließend werden Osterkerzen im Pfarrsaal gebastelt. Bei der Messe vom letzten Abendmahl um 19.30 Uhr wird die Fußwaschung zelebriert. Die Gemeinde geht am Karfreitag um 6 Uhr den Kreuzweg auf dem St. Matthias-Friedhof. Um 15 Uhr gibt es die Liturgie vom Leiden und Sterben Christi mit Chorgesang. Am Sonnabend um 8 Uhr ist Trauermette. Die Osterspeisen werden um 16 Uhr gesegnet. Die hochheilige Osternacht mit Taufe wird ab 21 Uhr gefeiert. Das Hochamt beginnt Sonntag um 10 Uhr. Um 18.30 Uhr ist Ostervesper, um 19 Uhr Abendmesse. Montag feiert die Gemeinde um 8 Uhr die Heilige Messe, um 9.30 Uhr Familienmesse mit Taufe, um 11 Uhr das Hochamt.

Steglitz-Zehlendorf

Stephanuskirche Mühlenstraße 47, Zehlendorf: Gründonnerstag feiert die Gemeinde Gottesdienst um 19 Uhr mit Pfarrer Alexander Heck an Tischen vor dem Altar. Es wird gegessen, gebetet und gesungen. In der Andacht zur Sterbestunde am Karfreitag um 15 Uhr geht es um den Kreuzweg Jesu. Beim Frühgottesdienst am Sonntag um 6 Uhr wird das Licht der neuen Osterkerze entzündet. Ein Osterfrühstück schließt sich an. Um 10 Uhr beginnt ein Gottesdienst mit Abendmahl. Während Erwachsene der Predigt lauschen, wird beim 30-minütigen Kindergottesdienst die Osterbotschaft erzählt. Die Tradition des Osterlachens ist Thema beim Gottesdienst am Montag um 19 Uhr.

Spandau

Kirche Maria, Hilfe der Christen Flankenschanze 43, Spandau: Am Karfreitag beginnt um 10 Uhr der Kreuzweg für Kinder und um 15 Uhr die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu. Sonnabend um 21 Uhr feiert die Gemeinde die hochheilige Osternacht mit anschließender Agape im Gemeindehaus. Montag ist 9.30 Uhr Heilige Messe.

Reinickendorf

Dorfkirche Alt-Wittenau 64a, Wittenau: Am Gründonnerstag um 18 Uhr feiert die Gemeinde den Gottesdienst mit Tischabendmahl in der Scheune Alt-Wittenau. Orgelmusik zur Sterbestunde Jesu erklingt am Karfreitag um 15 Uhr in der Dorfkirche. Gottesdienst zur Osternacht Sonnabend um 23.30 Uhr in der Dorfkirche. Die Gemeinde ist eingeladen, anschließend die Nacht bei einem Lagerfeuer im Jugendhaus durchzuwachen. Sie zieht am Sonntag beim Frühgottesdienst um 6 Uhr mit meditativen Gesängen und Osterchorälen wieder in die dunkle Dorfkirche ein. Nach dem Familiengottesdienst am Montag um 11 Uhr ist Ostereiersuchen angesagt.

Neukölln

St. Christophorus Nansenstraße 4–7, Neukölln: Gründonnerstag beginnt um 19 Uhr die Abendmahlsfeier. Zur Feier vom Leiden und Sterben Jesu Christi versammelt sich die Gemeinde Karfreitag um 15 Uhr. Sonnabend wird um 21 Uhr das Hochfest der Auferstehung des Herrn zelebriert. Es fängt mit einem Osterfeuer auf dem Sportplatz an. Nach der Liturgie wird zur frohen Osterrunde im großen Pfarrsaal eingeladen. Getauft wird beim Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr, Taufen des Vorjahres werden erneuert. Montag beginnt der Festgottesdienst um 11 Uhr.

Lichtenberg

Taborkirche Hauptstraße 43, Hohenschönhausen: Karfreitag hält Pfarrerin Christina Trodler den Gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr. Um 15 Uhr beginnt die Andacht zur Sterbestunde Jesu mit Pfarrer Clemens Hochheimer. An den Familiengottesdienst am Sonntag um 10 Uhr schließt sich das Osterfrühstück im Gemeindehaus an.

Treptow-Köpenick

St. Josef-Kirche Lindenstraße 43, Köpenick: Gründonnerstag beginnt 19 Uhr die Messe vom letzten Abendmahl. Agape und Ölbergstunde schließen sich an. Freitag werden um 15 Uhr Leiden und Sterben Jesu Christi gedacht. Sonntag um 5 Uhr ist die Gemeinde zur Feier der Osternacht eingeladen. Anschließend gibt es ein Osterfrühstück. Es folgt die Heilige Messe um 10.30 Uhr.

Marzahn-Hellersdorf

Der Marzahner Osterweg am Montag hat das Motto "Ehrfurcht vor dem Leben". Er beginnt 9.30 Uhr im Stadtteilzentrum Marzahn, Marzahner Promenade 38. Zweite Station ist die Katholische Kirche "Von der Verklärung des Herrn", Neufahrwasserweg 8, danach geht es zur evangelischen Dorfkirche, Alt-Marzahn 61. Der Osterweg mit Liedern, Ansprachen und Gesprächen endet auf dem Mühlenberg. Dort kann man anschließend Ostereier suchen.

Mehr zum Thema:

Was man Ostern alles in Berlin unternehmen kann