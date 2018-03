Verstärkung des Elbdeichs in Mühlberg gestartet

Potsdam. Die Verstärkung des Elbdeichs in Mühlberg (Elbe-Elster) hat mit einem symbolischen ersten Spatenstich begonnen. Auf einer Strecke von 1,7 Kilometern soll der Abschnitt zwischen den Ortsteilen Brottewitz und Köttlitz nahe der Landesgrenze zu Sachsen besser gesichert werden. "Damit wird eine Schwachstelle im Bereich Mühlberg beseitigt und die Gefahr durch Hochwasser für den Ortsteil Brottewitz wesentlich vermindert", sagte Brandenburgs Umweltminister Jörg Vogelsänger (SPD) am Mittwoch. Die Kosten für den neuen Deich, der bis zum Herbst fertiggestellt werden soll, liegen bei 6,3 Millionen Euro. In diesem Jahr will die Landesregierung insgesamt 40 Millionen Euro in den Hochwasserschutz investieren.

( dpa )