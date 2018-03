Polizeiauto in Rigaer Straße mit Steinwürfen angegriffen

Berlin. An der Rigaer Straße in Berlin-Friedrichshain hat es erneut einen Angriff auf ein Polizeiauto gegeben. Die Täter gehörten vermutlich zur linksextremistischen Szene, deren Mitglieder seit Jahren in der Straße und der Umgebung Polizisten angreifen und Sachbeschädigungen verüben. Der Polizei-Mannschaftswagen hielt in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.00 Uhr an der Kreuzung Rigaer Straße und Liebigstraße, als unbekannte Täter das Heck und die rechte Seite des Wagens mit Mauer- und Pflastersteinen bewarfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Fahrer fuhr den Wagen aus dem Gefahrenbereich, die Täter flüchteten.

Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Immer wieder kommt es in der Rigaer Straße zu Gewalttaten durch Linksautonome. Auch von Dächern der früher besetzten Häuser werden Steine auf Polizisten geworfen. Im Oktober wurde ein junger Mann verurteilt, weil er während einiger Straßenkrawalle in der Gegend die Besatzung eines Polizei-Hubschraubers mit einem Laserstrahl blendete.

( dpa )