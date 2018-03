Mord im Tiergarten - Angeklagter 18-Jähriger schweigt

Sieben Monate nach dem Mord an Susanne Fontaine hat der Prozess begonnen. Der Angeklagte will die Tote nur gefunden haben.

Berlin. Im Prozess um die Ermordung der 60 Jahre alten Kunsthistorikerin Susanne Fontaine im Berliner Tiergarten ist am Donnerstag vom Vorsitzenden der Jugendkammer des Gerichts eine Erklärung des Angeklagten verlesen worden. Diese hatte er am 7. März dieses Jahres bei einem Haftprüfungstermin über seinen Verteidiger abgegeben.

Darin gibt der 18 Jahre alte Angeklagte Ilyas R. zu Protokoll, dass er den Leichnam der Frau angeblich am Morgen des 6. September in einem Gebüsch unweit der Gaststätte Schleusenkrug entdeckt habe, nachdem er die Stunden zuvor in einem Moabiter Internetcafé verbracht und dabei auch sehr viel Alkohol getrunken habe. Der wohnungslose R. habe anfangs gedacht, dass es sich bei der Frau im Busch um eine stark Betrunkene gehandelt habe. Ihm sei sofort die Idee gekommen, sie nach Wertsachen zu durchsuchen.

Als er damit begann, habe er festgestellt, dass die Frau schon tot war. Obwohl er angesichts des Leichnams in Panik geraten sei, habe er die Frau weiter durchsucht. Es könne sein, dass er dabei auch die Lage des Leichnams verändert und die tote Frau mit den Hände berührt habe. In einer Handtasche habe er ein Handy und etwas Kleingeld gefunden.

Staatsanwaltschaft wirft Ilyas R. Mord aus Habgier vor

In dem Prozess, der unter großem Medienandrang begann, wirft die Staatsanwaltschaft dem 18 Jahre alten Tschetschenen heimtückischen Mord aus Habgier und Verdeckungsabsicht vor. Ilyas R. soll Susanne Fontaine am 5. September 2017 auf dem Weg zwischen der Gaststätte Schleusenkrug zum Bahnhof Zoo im Tiergarten überfallen und erwürgt haben.

Nach seiner Festnahme in Polen hatte er erklärt, das Handy von einem arabisch aussehenden Mann für 80 Euro gekauft zu haben. Die Aussage, dass er die schon leblose Susanne Fontaine zufällig entdeckt habe, machte er zum ersten Mal am 7. März - also erst ein halbes Jahr später. Zu diesem Zeitpunkt war dem Angeklagten auch schon bekannt, dass Gerichtsmediziner an den Händen des Leichnams DNA-Anhaftungen gefunden hatte, die ihm eindeutig zuzuordnen waren.

Obdachlose Europäer stellen Berlin vor Probleme Unter den zahllosen Obdachlosen im Berliner Tiergarten sind auch viele EU-Bürger aus Osteuropa. Sie können nicht ausgewiesen werden, haben aber auch nicht sofort ein Anrecht auf Sozialleistungen ... Obdachlose Europäer stellen Berlin vor Probleme

Witwer von Susanne Fontaine fordert Aufklärung

Der Witwer der ermordeten Susanne Fontaine sagte in einer Prozesspause, dass diese neue Aussage des Angeklagten wohl eine "Schutzbehauptung" sei, er könne das aber nur vermuten. Er wolle abwarten, was sich bei der weiteren Beweisaufnahme ergebe. Auf die Frage, warum er zum Prozess als Nebenkläger erscheine und sich das alles antue, antwortete er: "Weil es um meine Frau geht. Das ist das einzige, was ich überhaupt noch tun kann - zu versuchen, im Laufe dieses Prozesses so etwas wie die Wahrheit zu erfahren und mir dabei auch so etwas wie Ruhe gebe."

Er schlafe sehr schlecht, sagte er. "Ich sehe immer diesen Weg vor mir, wie sie da lang geht, nachdem sie sich von ihren Freundinnen verabschiedet hat. Dann reißt der Film. Und ich weiß nicht, wie es weiter gegangen ist. Und genau das möchte ich hier erfahren."

Der Prozess findet große Beachtung. Viele Freunde und Bekannte der ermordeten Susanne Fontaine kamen, um die Verhandlung zu beobachten. Auch medial ist das Verfahren von großem Interesse. Neun Kamerateams waren vor Ort, außerdem zahlreiche Reporter. Die Gewalttat hatte auch eine erneute Debatte über den Umgang mit ausländischen Kriminellen ausgelöst, die eigentlich ausreisen müssten, aber nicht abgeschoben werden.

Mehr zum Thema:

Prozessbeginn im Fall Susanne Fontaine: Chronik eines Mordes

Frau im Tiergarten erwürgt - Prozess startet am 28. März

Obdachlose im Tiergarten: "Situation ist deutlich besser"

Mordanklage gegen 18-Jährigen im Fall Susanne F.