Lausitzer Hoffnungssträußchen für Glück und Gesundheit

Zerkwitz. Ein grüner Strauß aus gebundenem Buchsbaum, geschmückt mit einer weißen Schleife: Ostersonntag überreichen Osterreiter in der brandenburgischen Gemeinde Zerkwitz (Oberspreewald-Lausitz) wieder Hoffnungssträußchen an Schaulustige und Bewohner. Vor 21 Jahren wurde der Brauch der Osterreiter von der evangelischen Kirche in dem Ort wiederbelebt. Etwa 20 bis 30 Frauen und Männer sind in jedem Jahr dabei. "In Zerkwitz tragen die Reiter die Osterbotschaft in die umliegenden Gemeinden und verteilen die gesegneten Sträuße", sagte Regina Kunipatz, die das Binden der kleinen Geschenke durch Frauen aus dem Ort organisiert. Bis zu 15 freiwillige Helferinnen sind immer mit dabei. Im ersten Jahr seien 300 Sträuße gebunden worden, im Vorjahr seien es bereits 1200 gewesen.

( dpa )