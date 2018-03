Eltern wegen Misshandlung ihres Sohnes erneut vor Gericht

Frankfurt (Oder). Wegen der Misshandlung von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung sitzen heute an eine 25 Jahre alte Frau und ihr 37 Jahre alter Partner auf der Anklagebank des Landgerichts Frankfurt (Oder). In dem Berufungsverfahren wird beiden die Misshandlung ihres erst zwölf Tage alten Sohnes vorgeworfen.

Laut Anklage hatten sie das schreiende Kleinstkind im Oktober 2011 geschlagen und dabei lebensgefährlich verletzt. Dafür waren die Eltern im Februar 2015 vor dem Amtsgericht Eberswalde zu Freiheitsstrafen von jeweils zwei Jahren verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt worden waren. Das Gericht hatte in der Beweisaufnahme damals nicht klären können, wer von den beiden den Säugling misshandelte und wer dabei zugesehen hatte, ohne einzugreifen. Gegen das Urteil hatten beide Angeklagte Berufung eingelegt.

( dpa )