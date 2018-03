Volksbühne bekommt neuen geschäftsführenden Direktor

Berlin. Klaus Dörr wird neuer geschäftsführender Direktor der Berliner Volksbühne. Der 56-Jährige war vorher in gleicher Funktion am Maxim Gorki Theater sowie künstlerischer Direktor und stellvertretender Intendant am Schauspiel Stuttgart. Er verfüge über herausragende Kompetenzen und umfangreiche Erfahrungen im Theaterbetrieb, teilte die Berliner Kulturverwaltung zu dem Senatsbeschluss am Dienstag mit. Dörr folgt auf Thomas Walter, dessen Vertrag an der Volksbühne im Sommer 2018 endet. Die Bühne steht nach wie vor wegen des Kurses des neuen Intendanten Chris Dercon in der Kritik. Dercon hatte den langjährigen Theaterchef Frank Castorf abgelöst.

( dpa )