Berlin. Innenverteidiger Marc Torrejon vom Fußball-Zweitligisten 1. FC Union Berlin hat am Dienstag im Teamtraining gefehlt. Der Spanier ist am Oberschenkel verletzt und konnte nur im Wald laufen gehen. Torrejon hatte schon am Montag im Testspiel beim Liga-Konkurrenten Holstein Kiel (2:3) passen müssen. Mit einem Einsatz des Abwehrspielers am Sonntag (13.30 Uhr) im Auswärtsspiel des Tabellen-Achten bei der Spielvereinigung Greuther Fürth ist nicht zu rechnen.

( dpa )