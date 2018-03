Potsdam. Der Anteil der Privatschüler in Brandenburg ist gestiegen. Im aktuellen Schuljahr besucht jeder 10. Schüler eine private Einrichtung, vor zehn Jahren war es einer von 20. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag in Potsdam mit. Insgesamt besuchen derzeit rund 286 000 Kinder und Jugendliche berufliche oder allgemeinbildende Schulen in Brandenburg in privater und öffentlicher Trägerschaft. Im Schuljahr davor waren es etwas weniger: rund 282 000.

( dpa )