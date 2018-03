Ein Verletzter nach Schlägerei am S-Bahnhof

Berlin. Eine Frau hat einen Mann in Berlin-Marzahn mit einer Flasche am Kopf verletzt. Zuvor war es am Montagabend aus ungeklärter Ursache am S-Bahnhof Raoul-Wallenberg-Straße zu einem Streit zwischen dem Begleiter der Frau und dem anderen Mann gekommen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Der Streit auf dem Bahnsteig eskalierte und die Männer schlugen aufeinander ein. Im Laufe der Auseinandersetzung schlug die 29-jährige Frau dann dem Kontrahenten ihres Begleiters die Flasche gegen den Kopf. Der 29-Jährige erlitt eine leichte Kopfverletzung.

Ein 16-Jähriger, der sich ebenfalls auf dem Bahnsteig befand, mischte sich in die Auseinandersetzung ein und unterstützte den 29-Jährigen. Beide schlugen gemeinsam auf das Paar ein. Als Bahnmitarbeiter auf den Vorfall aufmerksam wurden, flüchtete der Begleiter der Frau über die Bahnschienen. Er ist bisher nicht identifiziert worden. Die Kopfwunde des 29-Jährigen wurde vor Ort von Rettungskräften versorgt. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren gegen alle Beteiligten ein. Der 16-Jährige wurde seiner Mutter übergeben.

( dpa )