Ein Sprayer hält eine Spraydose in der Hand.

Kriminalität Bahn-Mitarbeiter stellen Graffitisprayer an S-Bahnhof

Berlin. Drei junge Männer sind am Berliner S-Bahnhof Lichterfelde-Ost beim Graffiti-Sprühen erwischt worden. Mitarbeiter der Deutschen Bahn beobachteten am späten Montagabend, wie die 20 bis 27-Jährigen eine abgestellte S-Bahn besprühten, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Als das Trio vom Tatort flüchten wollte, hielten die Mitarbeiter die Männer bis zum Eintreffen der Bundespolizei auf.

Die Beamten nahmen die drei Verdächtigen mit zur Dienststelle und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Graffitis auf der S-Bahn erstreckten sich über eine Fläche von etwa 15 Quadratmetern. Wie die Bundespolizei mitteilte, ist der 27-Jährige bereits polizeibekannt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die drei Männer die Dienststelle wieder verlassen.

( dpa )