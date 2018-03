Berlins GdP-Chefin Kerstin Philipp gibt ihr Amt auf

Die führende Gewerkschafterin war wegen Nebentätigkeiten in die Kritik geraten. Am 18. April will sie als Stellvertreterin kandidieren.

Berlin. Die langjährige Berliner Landeschefin der Polizeigewerkschaft GdP, Kerstin Philipp, gibt ihr Amt auf. Wie die Berliner Morgenpost erfuhr, will sie stattdessen beim Landesdelegiertentag am 18. April als Stellvertreterin kandidieren. Philipp ist seit 2014 Vorsitzende der größten Polizeigewerkschaft und seit 2002 stellvertretende Bundesvorsitzende.

Die führende Gewerkschafterin war in die Kritik geraten, weil sie mehrfach kassiert haben soll und sich die Nebentätigkeiten angeblich nicht genehmigen ließ. Als Angestellte der Polizei soll sie rbb-Angaben zufolge rund 36.000 Euro jährlich verdient und daneben für die Gewerkschaftsarbeit pro Jahr von der GdP 26.000 Euro bekommen haben. Diese Nebentätigkeit habe Philipp sich nicht von der Berliner Polizei genehmigen lassen, so der Vorwurf. Ein Sprecher der GdP hatte nach Bekanntwerden der Vorwürfe jedoch erklärt, Philipp habe ihre Nebentätigkeiten der Behördenleitung bereits 2003 mitgeteilt.

Als Nachfolger an der GdP-Spitze schlägt der Landesbezirksvorstand Norbert Cioma vor. Nach Morgenpost-Informationen ist der Vorsitzende der GdP-Bezirksgruppe Landeskriminalamt nicht der einzige Kandidat für das Amt: Steve Feldmann will ebenfalls antreten, wie aus Gewerkschaftskreisen verlautete. Er steht der Bezirksgruppe Direktion 4 vor und ist Beisitzer im Geschäftsführenden Landesbezirksvorstand. Feldmann hatte in jungen Jahren eine Rolle in rechtslastigen Organisationen gespielt. Wegen der rechtspopulistischen Vergangenheit des Vorstandsmitglieds war der jüngst von Innensenator Andreas Geisel (SPD) in den vorzeitigen Ruhestand geschickte Polizeipräsident Klaus Kandt im Jahr 2015 aus der Polizeigewerkschaft GdP ausgetreten.

