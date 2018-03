Vier Jahre nach dem 7:1: Nationalelf trifft auf Brasilien

Berlin. Vier Tage nach dem 1:1 gegen Spanien bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft heute gegen Brasilien einen weiteren Härtetest für die WM im Sommer. Es ist das erste Spiel gegen den Rekordweltmeister seit dem deutschen 7:1 im WM-Halbfinale 2014 in Brasilien. Bundestrainer Joachim Löw erwartet, dass die Brasilianer deswegen mit "Revanchegelüsten" antreten werden.

Bei den Südamerikanern fehlt der verletzte Topstar Neymar. Löw wird seine Startformation im Vergleich zu der Spanien-Partie auf mehreren Positionen verändern. Im Tor sollen sich Bernd Leno und Kevin Trapp abwechseln. Zudem bekamen Ilkay Gündogan, Leroy Sané und der Berliner Marvin Plattenhardt eine Einsatzgarantie in der Startelf. Es ist das letzte Länderspiel vor der Bekanntgabe des vorläufigen Kaders für die Weltmeisterschaft in Russland am 15. Mai.