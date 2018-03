Vater soll Sohn erstochen haben: 56-Jähriger vor Gericht

Berlin. Ein Vater, der seinen 27-jährigen Sohn in einem Streit erstochen haben soll, steht von heute an vor dem Berliner Landgericht. Dem 56 Jahre alten Angeklagten wird Totschlag zur Last gelegt. Zu dem Drama sei es im September 2017 im Haus des Vaters im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen gekommen. Der 56-Jährige soll laut Anklage in einer heftigen Auseinandersetzung mit einem Messer auf seinen Sohn losgegangen sein. Er habe dem 27-Jährigen einen tödlichen Stich in das Herz versetzt. Dem Streit waren Angaben zufolge jahrelange gravierende Probleme zwischen Vater und Sohn vorausgegangen - unter anderem wegen Straftaten des 27-Jährigen.

( dpa )