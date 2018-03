34-Jährige soll Bekannten stundenlang misshandelt haben

Die drei Angeklagten und ihre Verteidiger im Saal 820 des Moabiter Kriminalgerichts. Sie sollen am 10. März 2017 einen Bekannten in eine Wohnung gelockt und über Stunden misshandelt haben

Berlin. Jessika L. ist eine große, kräftig wirkende Frau. Trotzdem fällt es schwer, sich vorzustellen, was sie getan haben soll: Der 34-Jährigen wird vor einer Moabiter Strafkammer vorgeworfen, am 10. März vergangenen Jahres in ihrer Wohnung im Stadtteil Köpenick ihren 23 Jahre alten Bekannten John R. über Stunden misshandelt zu haben. Ein 37-Jähriger hat ihr dem Anklagesatz zufolge dabei geholfen. Einem 24-Jährigen, der sich ebenfalls in der Wohnung befand und nicht eingegriffen haben soll, wird unterlassene Hilfeleistung vorgeworfen.

Jessika L. hat dazu eine Erklärung vorbereitet, die von ihrer Verteidigerin verlesen wird. Darin heißt es, John R. habe am 10. März angerufen und angekündigt, dass er vorbei kommen werde. Wenig später habe er vor Tür gestanden, sei total zugedröhnt gewesen und habe blöde Sprüche abgelassen. Darüber habe sie sich derart geärgert, dass sie ihm zwei Ohrfeigen gegeben habe, so die gelernte Altenpflegerin. Er habe dann Nasenbluten bekommen, was aber nicht untypisch sei für einen wie John R. , der regelmäßig Amphetamine eingeworfen habe. Sie habe sich aber anschließend, sofort bei ihm entschuldigt, so Jessika L. Später kommt auch noch zu Sprache, dass sie John R. für einige Tage ihre Wohnung überlassen habe, als sie selber auf Urlaubsreise gewesen sei. Dieses Vertrauen habe er ausgenutzt und von ihrem Ersparten 1000 Euro gestohlen. Das habe aber mit dem Geschehen am 10. März nichts zu tun.

Der Mitangeklagte Sebastian K. verweigert die Aussage. Der Mitangeklagte Kevin S. will angeblich nur mitbekommen haben, dass Jessika L. mit John R. stundenlang über Geld redete.

Ganz anders die Erinnerung von John R., der aus dem Zeugenzimmer in den Verhandlungssaal geführt wird und offenkundig noch immer Angst vor Jessika L. hat. Er sagt aus, dass ihn Jessika K. am 10. März angerufen und mit barscher Stimme gefordert hat, er soll zu ihr kommen. Mit einem "mulmigen Gefühl" habe er den Befehl ausgeführt.

"Mit ihrem nackten Fuß ins Gesicht getreten"

Im Anklagesatz steht: "Als der Geschädigte gegen 23 Uhr an der Wohnanschrift der Angeschuldigten L. erschien, trat sie ihm entsprechend des gemeinsamen Tatplans sofort mit ihrem nackten Fuß ins Gesicht." Hernach habe er sich einen Küchenstuhl setzen müssen und wurde von Jessika L. und dem 37-jährige Sebastian K. in einem Zeitraum von drei bis vier Stunden abwechselnd geschlagen. Jessika L. soll ihn dabei auch mit einem Schlagstock attackiert und ihm zwei bis drei Mal mit dem Spann ihres Fußes gegen die Rippen getreten haben. Sie hätten ihm dann auch noch seine Wertsachen weggenommen: eine Diesel-Lederjacke, ein Smartphon, ein s-Shisha. Am Ende hätte ihn Sebastian K. aufgefordert, monatlich 800 Euro zu zahlen habe. Dabei habe er ihm drohend einen Gas-Revolver an die Stirn gehalten.

John K. erlitt zahlreiche Körper- und Gesichtsprellungen. Seine Mutter ging mit ihm in ein Krankenhaus. Von dort aus informierte sie die Polizei. Der Prozess wird am 29. März fortgesetzt.