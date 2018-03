Gelbe Geisterschiffe sollen Berlins Verkehr revolutionieren

Berlin. Als der Radfahrer mit ordentlich Tempo zum Überholmanöver ansetzt, erschreckt sich das kleine Gefährt und bremst ruckartig ab. "Dafür sind die Haltegriffe da", sagt Projektmanager Heinrich Coenen von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG). Und ergänzt: "Es ist bewusst defensiv programmiert." Als die Straße wieder frei ist, setzt sich das Gefährt wie von Geisterhand wieder in Bewegung.

Die BVG erprobt das Transportmittel von übermorgen. Seit Montag fahren auf dem Campus der Charité in Mitte elektrisch angetriebene Minibusse im regulären Testbetrieb. Sie kutschieren ihre Fahrgäste auf einem 1,2 Kilometer langen Rundkurs mit neun Haltestellen über das Klinikgelände. Fahrzeit: 15 bis 20 Minuten. Und alles vollautomatisch, die Busse fahren von selbst.

Von einem "Vorzeigebeispiel" und einem "zukunftsträchtigen Mobilitätsangebot" spricht Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD). Autonomes Fahren, so die Hoffnung weltweit, soll die Zahl der Verkehrsunfälle reduzieren, da menschliches Versagen keine Rolle mehr spielt. Doch spätestens seit letzter Woche ist das Thema wieder eines, das mit Argwohn betrachtet wird. Im US-Bundesstaat Arizona wurde eine Frau von einem fahrerlosen Auto des Fahrdienstleisters Uber erfasst und getötet. Es handelte sich wohl um einen Softwarefehler.

"Bei diesem Projekt ist es nicht wie bei Uber", sagt die neue Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD), deren Ministerium das 4,1 Millionen Euro teure Projekt mit 3,1 Millionen Euro fördert. "Wir fahren mit langsameren Geschwindigkeiten." Tatsächlich sind die Kleinbusse, die in der Spitze 45 Stundenkilometer schaffen, auf dem Charité-Gelände nur mit zwölf unterwegs. Mit über 70 Fahrzeugen in 20 Ländern ist der französische Hersteller Easy Mile aktiv, einen Unfall habe es aber noch nie gegeben, sagt ein Mitarbeiter.

Und am Anfang sind noch sogenannte Operator – Fahrer der BVG – an Bord und überwachen, dass nichts schiefgeht. Auch müssen sie in besonderen Situationen, etwa bei rechts vor links, bestätigen, dass die Fahrt weitergehen kann. In etwa einem Jahr sollen die Busse dann komplett autonom rollen. Ebenso auf dem Charité-Campus des Virchow-Klinikums in Wedding, wo mit den Fahrzeugen eines anderen französischen Unternehmens der Testbetrieb Mitte April startet. Dort gibt es zwei Rundkurse von 0,8 beziehungsweise 1,5 Kilometer Länge. An beiden Standorten fahren die Minibusse täglich von 9 bis 16 Uhr, die Mitfahrt ist kostenlos. Zwölf bis 15 Fahrgäste finden Platz.

Die Testgelände in Mitte und Wedding haben einen Vorteil: Sie gehören nicht zum öffentlichen Straßenland, wo fahrerlose Autos gar nicht zugelassen wären, bieten aber ein Abbild der städtischen Straßeninfrastruktur mit Kreuzungen, Geh- und Radwegen, Schranken, Fußgängern, Radfahrern, Pkw und Rettungsfahrzeugen. Für den Betrieb wurden die Strecken genau kartiert und in die Bordcomputer eingespeichert. Die Kleinbusse haben ihre Route quasi "im Kopf". Sensoren informieren, wenn Hindernisse auftauchen und führen zu automatischem Bremsen oder Anhalten. Je höher die Geschwindigkeit des fahrerlosen Autos, desto höher der Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern. Noch ist der Service recht rudimentär. So stoppen die Fahrzeuge an jeder Haltestelle, egal ob ein Fahrgast dort ein- oder aussteigen möchte. Auch verläuft die Fahrt bei viel Verkehr recht schleppend.

Die Charité erhofft sich vom "Stimulate" getauften Projekt neben wissenschaftlichen Erkenntnissen, den Alltag ihrer Mitarbeiter, Studenten und Patienten zu erleichtern. So könnten die Busse theoretisch auch Geräte transportieren.

Für die BVG könnten sie zunächst eine Ergänzung auf schwach ausgelasteten Strecken werden, etwa in den Außenbezirken, wo die Fahrgäste sich dann ein fahrerloses Auto individuell rufen. Es gehe aber nicht darum, die Jobs der Busfahrer wegzurationalisieren, betont BVG-Chefin Sigrid Nikutta: "Die Komplexität der Berliner Innenstadt wird noch sehr lange menschliche Fahrer erfordern."

Mit einem Projekt namens "Berlkönig" will die BVG einen weiteren Ansatz ausprobieren. Es nutzt das Prinzip des Ridesharings. Dabei teilen sich Kunden die Fahrt mit einem – nicht fahrerlosen – Minibus, der sie auf Nachfrage an einer virtuellen Haltestelle, etwa einer Straßenkreuzung, einsammelt und zu einer ebensolchen befördert. Zunächst aber nur in Mitte, Prenzlauer Berg und Friedrichshain-Kreuzberg. Der Preis soll zwischem dem für ein BVG-Tickets und für ein Taxis liegen, das Genehmigungsverfahren läuft noch.

