Pferd mit Kutsche durchgegangen: Hoher Sachschaden

Rheinsberg. Ein Pferd ist in Rheinsberg (Ostprignitz-Ruppin) mit einer leeren Kutsche durchgegangen und hat hohen Sachschaden angerichtet. Passanten hätten am Sonntag in der Innenstadt das herrenlose Gespann bemerkt und vergeblich versucht, das Tier zu beruhigen, berichtete die Polizei am Montag. Das Pferd streifte drei Autos, bevor es von dem Halter und herbeigerufenen Polizisten an einer Mauer gestoppt werden konnte. An den Autos und an der Mauer entstanden nach Angaben der Polizei Schäden in Höhe von insgesamt rund 20 000 Euro. Das Pferd blieb unverletzt. Es hatte zuvor angespannt an die Kutsche auf einem Privatgrundstück gestanden, bevor es plötzlich durchging.

