Der vom Stromausfall betroffene Bereich in Charlottenburg-Nord

Nach Feuer Stromausfall in Charlottenburg: 6500 Haushalte betroffen

Berlin. Rund 6500 Haushalte in Charlottenburg-Nord sind am Montagnachmittag von einem Stromausfall betroffen. Zu dem Ausfall ist es laut Vattenfall nach einem Brand an der Mörschbrücke gekommen. Dabei wurden acht 10-Kilovolt-Kabel beschädigt. Wie es zu dem Brand kam, ermittelt derzeit die Polizei.

Laut dem Stromversorger sind umfangreiche Reparaturen und Tiefbauarbeiten nötig, die nach derzeitigem Stand mindestens zwölf Stunden andauern werden. Techniker der Vattenfall-Tochter "Stromnetz Berlin" seien im Einsatz, so das Unternehmen.

"Wir rechnen damit, dass die betroffenen Haushalte bis mindestens ein Uhr am Dienstag vom Strom sind", sagte Olaf Weidner, Pressesprecher Stromnetz Berlin.

Von dem Stromausfall sind auch mehrere Ampeln betroffen, schreibt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bei Twitter. Autofahrer sollen an Kreuzungen achtgeben. Auch einige Gewerbekunden sind laut dem Stromnetz-Sprecher betroffen.

Die laut "Stromnetz Berlin" betroffenen Straßenzüge:

Bonhoefferufer

Brahestraße

Fabriciusstraße

Keplerstraße

Lise-Meitner-Straße

Max-Dohrn-Straße

Mierendorffplatz

Mierendorffstraße

Mindener Straße

Olbersstraße

Osnabrücker Straße

Tauroggener Straße

Tegeler Weg und Umgebung

