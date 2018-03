Kulturpark Schloss Hubertushöhe ist gefährdet

Storkow. Der Ausbau des Schlosses Hubertushöhe bei Storkow (Oder-Spree) zu einem Kunst- und Literaturpark steht auf der Kippe. Der Investor Rainer Opolka hatte in der vergangenen Woche in sozialen Medien den Verkauf des Schlosses angekündigt, weil notwendige Genehmigungen für das Projekt von Behörden seit Jahren nicht erteilt würden. Darüber hatte am Wochenende die "Märkische Oderzeitung" berichtet. Opolka hat die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: Es scheine Bewegung in die Sache zu kommen, sagte er am Montag auf Anfrage. "Dann würden wir es gerne noch einmal mit aller Kraft versuchen. Viele Menschen haben ihre Hoffnung in dieses Projekt gelegt."

( dpa )