Berliner Feuerwehrleute vor einer brennenden Tonne am Roten Rathaus

Mahnwache in Mitte

Mahnwache in Mitte "Der Zustand bei der Berliner Feuerwehr ist katastrophal"

Flammen züngeln aus einer Tonne, drumherum Berliner Feuerwehrleute und deutliche Worte von einem Gewerkschafter. "Der momentane Zustand bei der Berliner Feuerwehr ist nach jahrelangen Sparzwängen des Senats nicht mehr nur noch besorgniserregend, sondern katastrophal", sagt ver.di-Betriebsgruppensprecher Stefan Ehricht vor etwa 100 Einsatzkräften am Roten Rathaus.

Die Feuerwehr werde kaputt gespart, es fehle an Personal, Geld und Ausrüstung, klagt Ehricht. Zudem würden die Feuerwehrleute über die Belastungsgrenze hinweg ausgebeutet, bis auch bei den engagiertesten Kollegen die Motivation in den Keller rutsche, heißt es weiter. Eine Woche lang wollen Berliner Feuerwehrleute ab Montag auf die ihrer Ansicht nach unhaltbaren Zustände aufmerksam machen.

Vor dem Roten Rathaus steht jetzt eine Protest-Feuertonne der Kameraden der @Berliner_Fw - mindestens eine Woche. @morgenpost pic.twitter.com/grgfetLmL0 — Alexander Dinger (@AlexanderDinger) March 26, 2018

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr arbeiten seit Wochen an der Belastungsgrenze. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht der "Ausnahmezustand Rettungsdienst" ausgerufen wird, weil zu viele Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr landen.

Verursacht werden die Ausnahmezustände durch die Grippewelle und den hohen Krankenstand der Einsatzkräfte.

Ausnahmezustand Rettungsdienst Die Sanitäter der Berliner Feuerwehr sind komplett überlastet - auch weil sie zu oft bei Kleinigkeiten ausrücken müssen. Ausnahmezustand Rettungsdienst

Mehr zum Thema:

"Berlin brennt": Feuerwehr will Mahnwache abhalten

Der Kummer mit der Notruf-Nummer

( tok )