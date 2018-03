Lausitz: Linke wollen Klarheit über Braunkohle-Folgekosten

Dresden. Die Linken in Sachsen verlangen Klarheit über die Folgekosten des Braunkohletagesbaus in der Lausitz. Da die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch in Zukunft eher schlecht seien, müsse man auch mit einem Bankrott des Braunkohleunternehmens Leag rechnen, erklärte die Landtagsabgeordnete Jana Pinka am Montag dem Sender Radio PSR am Montag. Wenn dann kein Geld in der Tasche sei, werde der Steuerzahler in Sachsen und Brandenburg dafür einstehen müssen. Nach den Worten von Wirtschaftsstaatssekretär Stefan Brangs soll die Leag bis 30. Juni ein Konzept dazu vorlegen. Pinka rechnet damit, dass für die Renaturierung etwa drei Milliarden Euro nötig sein werden.

( dpa )