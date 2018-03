In Berlin steigen die Mietpreise für Studenten am stärksten

Berlin. "Du bist verrückt mein Kind, du musst nach Berlin!", heißt ein Chanson, der gemeinhin dem Komponisten Franz von Suppé zugeschrieben und dessen Titel mittlerweile gerne auf Postkarten gedruckt wird. Dem Ruf der Hauptstadt folgen auch immer mehr Studenten. 187.107 Studierende hatten sich im vergangenen Semester an den Berliner Hochschulen eingeschrieben, 3,8 Prozent mehr als im Vorjahr, wie die Zahlen des Statistischen Bundesamts belegen.

Die steigende Zahl angehender Akademiker verschärft allerdings auch die Konkurrenz auf dem Wohnungsmarkt. WG-Zimmer und Studentenwohnungen in Berlin werden laut einer Mietpreisanalyse des Portals wg-suche.de immer teurer. Im Vergleich zu ebenfalls angesagten Großstädten wie München, Frankfurt und Stuttgart lebt es sich als Student zwar noch vergleichsweise günstig, doch in keiner der 160 von wg-suche ausgewerteten Universitätsstädte zogen die Preise für Wohnraum in den vergangenen Jahren so stark an wie in Berlin.