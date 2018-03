Berlin. Ein verrauchter U-Bahntunnel hat in der Nähe des Bahnhofs Vinetastraße für einen Alarm gesorgt. "Hier brach in der Nacht zum Montag an einem defekten Stromabnehmer ein kleines Feuer aus", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der Brand konnte von den Rettungskräften gelöscht werden. Menschen waren nicht in Gefahr.

( dpa )