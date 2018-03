Türkisches Kulturzentrum Kritik an Plänen für neue Moschee in Mariendorf

Berlin. In Alt-Mariendorf ist der Bau einer Moschee geplant. Das Projekt sorgt für Aufregung – allerdings offenbar hauptsächlich bei der AfD. Sie plakatiert auf großen Werbeflächen und appelliert: "Keine neue Moschee in Alt-Mariendorf! Islamisierung stoppen!"

Das Bemerkenswerte dabei: Ein Mitglied des AfD-Vorstands Tempelhof-Schöneberg verschickte stadtweit Fake-Mails, unterzeichnet mit falschem Vornamen, und beschwerte sich darin, dass die AfD gegen die Moschee "hetzt". Er schrieb: "Ich finde es schlimm, dass dieses in unserer Stadt möglich ist." Und man solle doch die Plakataktion der "rechtsradikalen" AfD dazu nutzen, um "massiv für kulturelle Vielfalt in unserer Stadt zu werben". Das AfD-Vorstandsmitglied stufte also seine eigene Partei als "rechtsradikal" ein.

Für den SPD-Fraktionsvorsitzenden in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV), Jan Rauchfuß, der den Schwindel aufdeckte, "ein weiterer, sehr plastischer Beleg dafür, wie die AfD versucht, politische Hetze durch Falschinformation, Verschleierung von Identitäten und Absichten sowie gefakte E-Mails in Umlauf zu bringen und damit das gesellschaftliche Klima zu vergiften". Wie der AfD-Bezirksvorstand und Fraktionschef in der BVV, Karsten Franck, sagte, sei die Vorgehensweise mit der Fake-E-Mail einstimmig vom Vorstand am Freitagabend missbilligt worden: "Wir distanzieren uns davon, so etwas entspricht weder der Arbeitsweise des Bezirksverbandes noch der Fraktion in der BVV."

Positiver Bauvorbescheid zunächst bis Mai befristet

Entstehen soll das Kulturzentrum mit der Moschee auf dem Grundstück Friedenstraße 15/16. Bereits im Mai 2014 hatte das Bezirksamt dem Vorhaben mit einem positiven Vorbescheid grundsätzlich eine Genehmigung in Aussicht gestellt. Planungsrechtlich sei die Errichtung eines türkischen Kulturzentrums dort zulässig, hieß es.

Eine Baugenehmigung wurde jedoch noch nicht erteilt, denn die Pläne müssen überarbeitet werden. "Der Entwurf war so nicht umsetzbar, zu viel Baumasse war geplant, die Moschee selbst und das Minarett zu hoch, beides muss deutlich reduziert werden, damit es sich in die Umgebung einfügt. Und die geplante Kita braucht mehr Außenfläche, auch das muss überarbeitet werden", sagte Stadtentwicklungsstadtrat Jörn Oltmann (Grüne) auf Anfrage der Berliner Morgenpost. Im viergeschossigen Neubau sei im vorderen Bereich des Grundstücks eine Versammlungsstätte einschließlich Gas­tronomie, Kindertagesstätte, Läden, Seminar- und Schulungsräumen sowie Büros vorgesehen.

Die Moschee mit Kuppel und Minarett sei im rückwärtigen Teil geplant. Der Vorbescheid wurde im Mai 2017 um ein Jahr verlängert. Entweder müsse jetzt demnächst eine erneute Verlängerung des Vorbescheids beantragt werden oder der Bauantrag mit der überarbeiteten Planung gestellt werden, so Oltmann. Für ihn ist die Kampagne der AfD gegen den Moscheebau "einfach nur widerlich", wie er sagt. Sie sei ein pauschaler Angriff auf die Glaubens- und Religionsfreiheit und nicht akzeptabel.

Der Anteil der Menschen mit einem türkischen Migrationshintergrund an der Mariendorfer Bevölkerung liege bei rund zehn Prozent, antwortete Bausenatorin Regula Lüscher Ende vergangenen Jahres auf eine AfD-Anfrage zum Thema der geplanten Moschee in Mariendorf. Deshalb sei es sehr gut nachvollziehbar, dass diese muslimischen Nachbarn mit einem Kulturzentrum das muslimische Gemeindeleben in Mariendorf fördern wollten, zumal ein entsprechendes Kulturzentrum am Mariendorfer Damm bereits seit Jahren ohne bekannt gewordene Beschwerden betrieben werde.

"Der Trägerverein muss Klarheit und Transparenz schaffen"

Zu Sorgen aus der Nachbarschaft, dass es sich bei dem Verein Islam Vakfi, der die Moschee bauen möchte, um einen nicht vertrauenwürdigen Verein handele, sagte Oltmann: "Der Trägerverein muss Klarheit und Transparenz schaffen. Da setzen wir als Bezirksamt auf die Sicherheitsbehörden."

Martin Pallgen, Sprecher der Senatsinnenverwaltung, sagte auf Anfrage dieser Zeitung zur Seriosität des Vereins: "Von Seiten des Islam Vakfi e.V., seiner Vorstandsmitglieder oder sonstigen Vereinsangehörigen waren bislang noch keine extremistischen Äußerungen und/oder Handlungen zu verzeichnen." Islam Vakfi (wörtlich: Islamische Stiftung) sei ein beim Amtsgericht Berlin Charlottenburg eingetragener Verein, 1983 in Berlin gegründet. Islam Vakfi zähle ebenso wie der Mariendorfer Moschee e.V. zu den Mitgliedsvereinen der "Islamischen Föderation in Berlin" (IFB).

Die IFB, so Pallgen weiter, sei ein Dachverband mehrerer Vereine, die in die Struktur des Berliner Landesverbandes der "Islamischen Gemeinschaft Millî Görüş" (IGMG) eingebunden seien. Die IGMG sei eine Unterorganisation der "Millî Görüş-Bewegung" (MGB).

Die IGMG vertrete den sogenannten Legalistischen Islamismus, in deren Agenda Gewalt keine Rolle spiele. Gleichwohl propagierten sie vermeintlich authentische islamische Normen und Werte, die – insbesondere im Hinblick auf das Staatsmodell oder die Gleichheit der Geschlechter – in Teilen nicht mit den Grundsätzen unserer freiheitlichen demokratischen Grundordnung vereinbar seien, so die Einschätzung der Innenverwaltung.

