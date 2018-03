Eisbären Berlin im Playoff-Halbfinale gegen Nürnberg

Berlin. Die Eisbären Berlin treffen im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) auf die Ice Tigers aus Nürnberg. Nach dem 4:1-Erfolg des Hauptstadtclubs gegen die Grizzlys Wolfsburg setzten sich auch die Franken im Viertelfinale gegen die Kölner Haie mit 4:2-Siegen durch. Das letzte Spiel der Serie entschied Nürnberg am Sonntag mit 5:1 für sich. Das erste von maximal sieben Duellen findet am Donnerstag bei den Eisbären statt. In der zweiten Halbfinalserie trifft Vorrundensieger und Titelverteidiger EHC München auf die Adler Mannheim.

Im Viertelfinale erwies sich Rihards Bukarts als Glücksgriff für die Eisbären. "Ich habe schon ein paar verrückte Spiele erlebt, aber das hier war für mich das denkwürdigste in meiner Profikarriere", sagte der lettische Nationalspieler, der in der dritten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer zum 7:6 gegen Grizzlys Wolfsburg setzte. Vom Schlittschuh eines Gegners landete sein Schuss zum entscheidenden Tor im Netz.

"Das war ein riesiges Tor, weil es die Serie beendet hat", sagte der 22-Jährige, der den Berlinern den vierten Sieg im Playoff-Duell und damit den Einzug ins Halbfinale bescherte. Für Bukarts war es in der Serie der dritte Treffer.

Trotz des knappen letzten Spiels hatten sich die Eisbären insgesamt verdient durchgesetzt. "Es war eine geschlossene Mannschaftsleistung. Wir haben die Wolfsburger viel unter Druck gesetzt, und jede Reihe hat dazu beigetragen", lobte Berlins Profi Martin Buchwieser.

( dpa )