Spandau in Pokal-Endrunde: Potsdam fehlt noch ein Sieg

Plauen. Die Wasserfreunde Spandau 04 haben nach souveräner Leistung die Endrunde der besten vier Teams im Wasserball-Pokal erreicht. Die Berliner gewannen am Samstag ihr Viertelfinalspiel beim SV Vogtland Plauen deutlich mit 19:9 und treffen nun im Halbfinale auf den ASC Duisburg.

Beste Torschützen bei Spandau waren Tiberiu Negrean, Nikola Dedovic (je 4), Stefan Pjesivac und Ben Reibel (je 3). Titelverteidiger Waspo Hannover, Duisburg und Gastgeber OSC Potsdam hatten sich bereits für die Cup-Endrunde qualifiziert.

In der Bundesliga fehlt den Potsdamern im Duell mit der SG Neukölln beim Stand von 2:1 noch ein Sieg für den Einzug ins Playoff-Halbfinale. Nach dem 11:10-Sieg am Samstag gab es einen Tag später eine 9:11-Niederlage. Das vierte Spiel findet am 4. April in Potsdam statt. Spandau und Hannover sind bereits für die Runde der besten Vier in der Meisterschaft qualifiziert.

