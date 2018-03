Do, 15.02.2018, 20.04 Uhr

Protest in Berlin "Berlin brennt": Feuerwehr will Mahnwache abhalten

Berlin. Die Gewerkschaft der Feuerwehr will ab Montag für eine Woche ununterbrochen eine Mahnwache vor dem Roten Rathaus abhalten. Die Veranstaltung wird organisiert von der Gewerkschaft Verdi und von der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft (DFeuG) Berlin-Brandenburg.

Die Mahnwache wird unter dem Motto "Berlin brennt" veranstaltet. Die Forderungen der Initiatoren lauten:

Absenkung der Wochenarbeitszeit

Auszahlung der geleisteten Überstunden

Beförderungssituation verbessern

Bessere Eingruppierung der Tarifbeschäftigten

In einem weiteren Aufruf der Gewerkschaft der Polizei (Bezirksgruppe Feuerwehr) heißt es: "Nach zehn Jahren Sparpolitik des Berliner Senats ist die Berliner Feuerwehr kaputt gespart worden."

#infotweet

Ver.di hat für morgen zu einer Protestaktion der Feuerwehr in Form eine Mahnwache aufgerufen. Die @GdP_Berlin ist mit dabei und stellt konkrete Forderungen an den Senat



Wann:

Montag, 26.02, 9 Uhr



Wo:

Vor dem Roten Rathaus pic.twitter.com/wmIOHfm8yf — Benjamin Jendro (@Djeron7) March 25, 2018

Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr arbeiten seit Wochen an der Belastungsgrenze. Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht der "Ausnahmezustand Rettungsdienst" ausgerufen wird, weil zu viele Notrufe in der Leitstelle der Feuerwehr landen.

Verursacht werden die Ausnahmezustände durch die Grippewelle und dem hohen Krankenstand der Einsatzkräfte, einem neuen 12-Stunden-Schichtsystem und der nach wie vor dünnen Personaldecke.

