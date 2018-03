Kriminalität Taschendieb von Laden-Detektiv in Berlin-Schöneberg gestellt

Berlin. Ein 30-Jähriger ist beim Diebstahl eines Handys aus der Tasche eines Kunden von einem Laden-Detektiv beobachtet und geschnappt worden. Der Mann sah im Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin-Schöneberg, wie der Unbekannte am Samstag gegen 16.30 Uhr das Smartphone aus der Jackentasche eines Kunden stahl, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hielt den Dieb fest und alarmierte die Polizei. Der 30-Jährige wurde festgenommen.

( dpa )