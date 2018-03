Woidke bleibt Polen-Koordinator der Bundesregierung

Potsdam/Berlin. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bleibt mit der Neuauflage der großen Koalition Polen-Koordinator der Bundesregierung. Das entsprechende Angebot von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) habe er "sehr gerne angenommen", sagte Woidke am Sonntag in Potsdam. Er sehe seine Aufgabe weiterhin darin, die Menschen beider Länder zusammenzuführen und konkrete Verbesserungen in den Grenzregionen zu erreichen, sagte Woidke, der seit 2014 Polen-Koordinator ist. Er hoffe, dass die polnische Regierung bald einen Deutschland-Koordinator ernenne.

Als Beispiele für die Zusammenarbeit nannte der Regierungschef die deutsch-polnischen Medientage und das Musikfestival "Haltestelle Woodstock" in Küstrin (Kostrzyn). Im vergangenen Jahr hatte die nationalkonservative polnische Regierung Feuerwehrleuten aus Brandenburg und Berlin wegen Sicherheitsbedenken eine Absage für ihre Mithilfe bei dem Festival erteilt. Die brandenburgische Landesregierung hatte das massiv kritisiert.

Als weiteres Ziel nannte Woidke die Verbesserung der Schienenverbindungen zwischen beiden Ländern. Dabei verwies er auf die Zusage der Deutschen Bahn, die Strecke zwischen Berlin und Stettin zweigleisig zu elektrifizieren. Er hoffe, dass nach 2015 und 2016 bald ein weiterer deutsch-polnischer Bahn-Gipfel stattfinden könne, sagte Woidke. Am 13. April besucht der Polen-Koordinator die Gedenkstätte Auschwitz.

( dpa )