Auto auf östlichem Berliner Ring in Brand geraten

Hohenschönhausen. Auf dem östlichen Berliner Ring ist ein Auto in Brand geraten. Der Wagen blockierte am Sonntagvormittag die Autobahn A10 in Fahrtrichtung Norden zwischen der Anschlussstelle Hohenschönhausen und dem Autobahndreieck Barnim, wie ein Sprecher des Lagedienstes sagte. In dem Auto befinde sich möglicherweise noch ein Mensch. Feuerwehr und Rettungsdienste seien auf dem Weg zum Unfallort. Die Autobahn wurde in Fahrtrichtung Norden komplett gesperrt. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.

( dpa )