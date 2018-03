Raubüberfall auf Tankstelle in Cottbus: 260 Euro Beute

Cottbus. Bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Cottbus hat ein Täter 260 Euro erbeutet. Der etwa 20 bis 25 Jahre alte Mann sei am Samstagabend mit einem Schal vermummt im Verkaufsraum erschienen und habe Bargeld gefordert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Räuber habe angegeben, bewaffnet zu sein und unter Drogen zu stehen. Da die Angestellte einen waffenähnlichen Gegenstand in seiner Hosentasche bemerkte, kam sie der Forderung nach. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Zuerst hatte die "Lausitzer Rundschau" (online) berichtet.

( dpa )